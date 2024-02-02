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Украинцы в одной из стран ЕС могут получить деньги на бизнес

2 февраля 2024 12:51
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Беженцы в ЕС — где можно получить 3 тыс. евро на бизнес
Европейская валюта. Фото: AFP 2023/Meguel Med
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Литве украинским беженцам предоставили возможность получить финансовую помощь на открытие бизнеса. Максимально можно рассчитывать на 3 тыс. евро в "одни руки".

Об этом сообщает Литовское Национальное Телевидение и Радио (LRT).

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Где в ЕС можно получить деньги на бизнес

Как отмечается, получить средства на воплощение предпринимательских идей можно через Вильнюсское бюро Международной организации миграции.

Беженцев призывают зарегистрироваться на получение средств на ведение бизнеса, чтобы начать или расширить его деятельность. Размер бизнес-субсидии составит до 3 евро тысяч евро. Также украинцы смогут получить менторскую поддержку.

Заявки можно подавать до середины февраля 2024 года. Среди них выберут 20 победителей.

"Те, кто длительно находится в Литве, работают и успешно участвуют в жизни литовского общества. Понятно, что создать все сначала непросто, поэтому мы приглашаем вас подать заявки, получить поддержку и создать для себя работу", — говорится в сообщении.

Там подчеркивают, что целью такого бизнес-проекта является желание не только оказать помощь украинским гражданам, но и дать знания, чтобы могли создать рабочие места для себя и других, иметь достаточно информации, возможность открывать компании и воплощать планы.

Украинские беженцы в Литве

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Литву прибыло более 83 тысяч украинских граждан. При этом вид на жительство есть у 55 тысяч украинцев. По данным Вильнюсского бюро Международной организации миграции Литвы, в стране сейчас трудятся 30 тысяч граждан из Украины.

Также есть данные, что только в 2022 году украинцы уплатили около 58 миллионов евро налогов. В Бюро отмечают, что в прошлом году сумма повысилась.

Больше о помощи

Напомним, правительство расширило возможности для назначения денежной помощи малоимущим. В частности, на нее смогут претендовать некоторые беженцы, которые вернутся из-за границы.

Также сообщалось, что украинские беженцы в Германии получат увеличенные ежемесячные выплаты. Это произойдет уже в 2024 году.

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