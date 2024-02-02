Біженці у ЄС — де можна отримати 3 тис. євро на бізнес

Європейська валюта. Фото: AFP 2023/Meguel Med

У Литві українським біженцям надали можливість отримати фінансову допомогу на відкриття бізнесу. Максимально можна розраховувати на 3 тис. євро в "одні руки".

Про це інформує Литовське Національне Телебачення та Радіо (LRT).

Читайте також:

Де в ЄС можна отримати гроші на бізнес

Як зазначається, отримати кошти на втілення підприємницьких ідей можна через Вільнюське бюро Міжнародної організації міграції.

Біженців закликають реєструватися на отримання коштів на провадження бізнесу, щоб почати чи розширити його діяльність. Розмір бізнес-субсидії становитиме до 3 євро тисяч євро. Також українці зможуть отримати менторську підтримку.

Заявки можна подавати до середини лютого 2024 року. З-поміж них оберуть 20 переможців.

"Ті, хто тривалий час перебувають у Литві, працюють і успішно беруть участь у житті литовського суспільства. Зрозуміло, що створити все спочатку непросто, тому ми запрошуємо вас подати заявки, отримати підтримку і створити для себе роботу", — йдеться у повідомленні.

Там наголошують, що метою такого бізнес-проєкту є бажання не тільки надати допомогу українським громадянам, але й дати знання, щоб могли створити робочі місця для себе та інших, мати достатньо інформації, була змога відкривати компанії та втілювати плани.

Українські біженці у Литві

Із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Литву прибуло більш ніж 83 тисячі українських громадян. При цьому посвідка на проживання є у 55 тисяч українців. За даними Вільнюського бюро Міжнародної організації міграції Литви, в країні зараз працюють 30 тисяч громадян з України.

Також є дані, що лише у 2022 році українці сплатили близько 58 мільйонів євро податків. У Бюро зазначають, що минулого року сума підвищилась.

Більше про допомогу

Нагадаємо, уряд розширив можливості для призначення грошової допомоги малозабезпеченим. Зокрема, на неї зможуть претендувати деякі біженці, які повернуться з-за кордону.

Також повідомлялося, що українські біженці у Німеччині будуть отримувати збільшені щомісячні виплати. Це станеться вже у 2024 році.