Украинцы в Польше массово открывают собственный бизнес

Парикмахер делает прическу женщине. Фото: freepik.com

В Польше украинцы массово регистрируют собственный бизнес. В этом году было открыто около 14 тыс. предприятий, таким образом количество новых фирм достигает 2 тыс. в месяц.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Польский экономический институт (PIE).

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Отмечается, что в 2022 году украинцы создали около 16 тыс. единоличных предприятий (ФЛП) в Польше, что составляет 6% от общего количества новых бизнесов, зарегистрированных в прошлом году. За первые шесть месяцев 2023 года было зарегистрировано примерно такое же количество новых ФЛП.

"С начала войны до конца июня 2023 года в Центральной базе регистрации и информации о бизнесе было зарегистрировано 29 400 украинских ФЛП. Больше всего — в сфере строительства, информации и связи, услуг (85% — парикмахерские и косметологические услуги)", — отмечает издание.

До войны 2022 регистрировали около 200 украинских фирм в месяц. После полномасштабной российской агрессии это количество выросло в разы. Если сравнить апрель в прошлом году вместе с мартом, то можно заметить прирост предприятий в три раза. Так, с мая 2022 года было зарегистрировано 1000 украинских фирм каждый месяц.

"С начала 2023 года ежемесячно мы наблюдаем создание более 2 тысяч украинских ФЛП. На украинские компании приходится 67% всех новых иностранных бизнесов и 10% всех фирм, созданных в течение первой половины 2023 года", — отметила руководитель группы экономического прогнозирования института Катажина Дембковская.

Более половины (61%) иностранных ФЛП, зарегистрированных с января 2022 года по июнь 2023 года, принадлежит украинцам. В 2022 году украинские компании составляли 57% иностранных компаний в Польше, а в 2023 году — почти 67%. С начала 2022 года закрылось только 3% украинских фирм.

"Для беженцев это часто является лучшим решением, чем работать как наемный работник, способ содержать себя и свои семьи, а также работать в соответствии со своей квалификацией", — добавила эксперт.

Напомним, что в Харьковской области постепенно восстанавливается экономика. С начала текущего года в Харьковской области почти 8 тысяч предпринимателей открыли собственные дела.