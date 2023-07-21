Українці в Польщі масово відкривають власний бізнес

Перукарка робить зачіску жінці. Фото: freepik.com

У Польщі українці масово реєструють власний бізнес. Цьогоріч було відкрито близько 14 тис. підприємств, таким чином, кількість нових фірм сягає 2 тис. за місяць.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Польський економічний інститут (PIE).

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Зазначається, що 2022 року українці створили близько 16 тис. одноосібних підприємств (ФОП) в Польщі, це становить 6% від загальної кількості нових бізнесів, зареєстрованих торік. За перші шість місяців 2023 року було зареєстровано приблизно таку ж кількість нових ФОПів.

"Із початку війни до кінця червня 2023 року в Центральній базі реєстрації та інформації про бізнес було зареєстровано 29 400 українських ФОПів. Найбільше — у сфері будівництва, інформації та зв'язку, послуг (85% — перукарські та косметологічні послуги)", — зазначає видання.

До війни 2022 року реєстрували близько 200 українських фірм на місяць. Після повномасштабної російської агресії ця кількість зросла в рази. Якщо порівняти квітень торік разом із березнем, то можна помітити приріст підприємств втричі. Так, із травня 2022 року було зареєстровано 1000 українських фірм кожного місяця.

"Із початку 2023 року щомісяця ми спостерігаємо створення понад 2 тисяч українських ФОПів. На українські компанії припадає 67% усіх нових іноземних бізнесів і 10% усіх фірм, створених протягом першої половини 2023 року", — зазначила керівниця групи економічного прогнозування інституту Катажина Дембковська.

Понад половина (61%) іноземних ФОПів, зареєстрованих із січня 2022 року по червень 2023 року, належить українцям. 2022 року українські компанії становили 57% іноземних компаній у Польщі, а 2023 року — майже 67%. Із початку 2022 року закрилися лише 3% українських фірм.

"Для біженців це часто є кращим рішенням, ніж працювати як найманий працівник, спосіб утримувати себе та свої сім’ї, а також працювати відповідно до своєї кваліфікації", — додала експертка.

Нагадаємо, що в Харківській області поступово відновлюється економіка. З початку поточного року на Харківщині майже 8 тисяч підприємців відкрили власні справи.