Перевозчиков украинцы смогут проверять на легальность - как работает сайт Карта

Украинцы смогут жаловаться на недобросовестных автоперевозчиков — как это сделать
В Украине заработал портал, где можно проверить легальность автоперевозчиков. Также там можно оставить жалобу на недобросовестных из них.
Соответствующий сайт запустила Межнациональная ассоциация перевозчиков и автостанций (МАПА).
Проверка перевозчиков на легальность
Речь идет о сайте mapa.net.ua, цель которого помочь украинцам самостоятельно определить, является ли автобусный перевозчик легальным, и узнать всю открытую информацию о нем.
Там можно найти перевозчиков пригородных, внутриобластных, межобластных и международных рейсов. В то же время автобусов городских маршрутов там нет.
Для того, чтобы воспользоваться порталом, нужно:
- зарегистрироваться, в частности через Google-аккаунт;
- ввести номер регистрации требуемого транспорта.
Как подать жалобу на недобросовестных перевозчиков
Если после проверки перевозчика появились сомнения в его легальности, на сайте можно подать жалобу, указав номер и локацию, где был замечен автобус.
Можно добавить фото с его номером, информацию о "нелегале" обработают и отправят в Государственную службу безопасности на транспорте, которая должна проверить перевозчика.
Пассажиры могут пожаловаться на надлежащий сервис или если водитель нарушает правила дорожного движения.
Жалобы можно отправлять как на компанию, так и на автобус, введя номер и добавив претензию.
На основе жалоб будет сформирован рейтинг автоперевозчиков. На сайте содержатся данные об адресах всех автостанций с привязкой к Google-карте.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине народные депутаты планируют ввести новые штрафы для недобросовестных автовладельцев. Речь идет о наказании за скручивание реального пробега транспорта перед повторной продажей.
Также эксперты дали советы, как поступить после остановки полицией авто. Советуют всегда давать письменные пояснения.
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