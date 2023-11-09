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Украинцы смогут жаловаться на недобросовестных автоперевозчиков — как это сделать

9 ноября 2023 11:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Перевозчиков украинцы смогут проверять на легальность - как работает сайт Карта
Маршрутное такси. Фото: dsbt.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине заработал портал, где можно проверить легальность автоперевозчиков. Также там можно оставить жалобу на недобросовестных из них.

Соответствующий сайт запустила Межнациональная ассоциация перевозчиков и автостанций (МАПА).

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Проверка перевозчиков на легальность

Речь идет о сайте mapa.net.ua, цель которого помочь украинцам самостоятельно определить, является ли автобусный перевозчик легальным, и узнать всю открытую информацию о нем.

Там можно найти перевозчиков пригородных, внутриобластных, межобластных и международных рейсов. В то же время автобусов городских маршрутов там нет.

Для того, чтобы воспользоваться порталом, нужно:

  • зарегистрироваться, в частности через Google-аккаунт;
  • ввести номер регистрации требуемого транспорта.

Как подать жалобу на недобросовестных перевозчиков

Если после проверки перевозчика появились сомнения в его легальности, на сайте можно подать жалобу, указав номер и локацию, где был замечен автобус.

Можно добавить фото с его номером, информацию о "нелегале" обработают и отправят в Государственную службу безопасности на транспорте, которая должна проверить перевозчика.

Пассажиры могут пожаловаться на надлежащий сервис или если водитель нарушает правила дорожного движения.

Жалобы можно отправлять как на компанию, так и на автобус, введя номер и добавив претензию.

На основе жалоб будет сформирован рейтинг автоперевозчиков. На сайте содержатся данные об адресах всех автостанций с привязкой к Google-карте.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине народные депутаты планируют ввести новые штрафы для недобросовестных автовладельцев. Речь идет о наказании за скручивание реального пробега транспорта перед повторной продажей.

Также эксперты дали советы, как поступить после остановки полицией авто. Советуют всегда давать письменные пояснения.

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