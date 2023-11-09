Перевізників українці зможуть перевіряти на легальність — як працює сайт МАПА

Маршрутне таксі. Фото: dsbt.gov.ua

В Україні запрацював портал, де можна перевірити легальність автоперевізників. Також там можна залишити скаргу на недобросовісних з них.

Відповідний сайт запустила Міжнаціональна асоціація перевізників та автостанцій (МАПА).

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Перевірка перевізників на легальність

Йдеться про сайт mapa.net.ua, мета якого допомогти українцям самотужки визначити, чи є автобусний перевізник легальниим, та довідатися усю відкриті відомості щодо нього.

Там можна знайти перевізників приміських, внутрішньообласних, міжобласних та міжнародних рейсів. Водночас, автобуси міських маршрутів там немає.

Для того, щоб скористатися порталом, потрібно:

зареєструватися, зокрема через Google-акаунт;

ввести номер реєстрації необхідного транспорту.

Як подати скаргу на недобросовісних перевізників

Якщо після перевірки перевізника, виникли сумніви щодо його легальності, на сайті можна подати скаргу, вказавши номер та локацію, де було помічено автобус.

Можна додати фото з його номером, інформацію про "нелегала" опрацюють та надішлють у Державну службу з безпеки на транспорті, яка має перевірити перевізника.

Пасажири можуть поскаржитися на належний сервіс, чи якщо водій порушує правила дорожнього руху.

Скарги можна відправляти як на компанію, так і на конкретний автобус, ввівши номер та додавши претензію.

На основі скарг буде сформовано рейтинг автоперевізників. На сайті містяться дані про адреси всіх автостанцій із прив'язкою до Google-карти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні народні депутати планують запровадити нові штрафи для недобросовісних автовласників. Йдеться про покарання за скручування реального пробігу транспорту перед повторним продажем.

Також експерти дали поради, як діяти після зупинки поліцією авто. Радять завжди давати письмові пояснення.