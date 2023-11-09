Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Українці зможуть скаржитися на недобросовісних автоперевізників — як це зробити arrow

Українці зможуть скаржитися на недобросовісних автоперевізників — як це зробити

9 листопада 2023 11:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Перевізників українці зможуть перевіряти на легальність — як працює сайт МАПА
Маршрутне таксі. Фото: dsbt.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні запрацював портал, де можна перевірити легальність автоперевізників. Також там можна залишити скаргу на недобросовісних з них.

Відповідний сайт запустила Міжнаціональна асоціація перевізників та автостанцій (МАПА).

Читайте також:

Перевірка перевізників на легальність

Йдеться про сайт mapa.net.ua, мета якого допомогти українцям самотужки визначити, чи є автобусний перевізник легальниим, та довідатися усю відкриті відомості щодо нього.

Там можна знайти перевізників приміських, внутрішньообласних, міжобласних та міжнародних рейсів. Водночас, автобуси міських маршрутів там немає.

Для того, щоб скористатися порталом, потрібно:

  • зареєструватися, зокрема через Google-акаунт;
  • ввести номер реєстрації необхідного транспорту.

Як подати скаргу на недобросовісних перевізників

Якщо після перевірки перевізника, виникли сумніви щодо його легальності, на сайті можна подати скаргу, вказавши номер та локацію, де було помічено автобус.

Можна додати фото з його номером, інформацію про "нелегала" опрацюють та надішлють у Державну службу з безпеки на транспорті, яка має перевірити перевізника.

Пасажири можуть поскаржитися на належний сервіс, чи якщо водій порушує правила дорожнього руху.

Скарги можна відправляти як на компанію, так і на конкретний автобус, ввівши номер та додавши претензію.

На основі скарг буде сформовано рейтинг автоперевізників. На сайті містяться дані про адреси всіх автостанцій із прив'язкою до Google-карти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні народні депутати планують запровадити нові штрафи для недобросовісних автовласників. Йдеться про покарання за скручування реального пробігу транспорту перед повторним продажем.

Також експерти дали поради, як діяти після зупинки поліцією авто. Радять завжди давати письмові пояснення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки - 80x80

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі