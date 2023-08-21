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Украинцы смогут за вознаграждение сообщить о коррупции на специальном портале

21 августа 2023 12:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украинцы смогут за вознаграждение сообщить о коррупции на специальном портале
Глава НАПК Александр Новиков. Фото: НАПК
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В начале следующего месяца в Украине будет запущена электронная платформа, где граждане смогут анонимно информировать о замеченных ими проявлениях коррупции. Это платформа для тех, кто не готов молчать о коррупции.

Об этом сообщил глава НАПК Александр Новиков в эфире телемарафона.

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Новиков сообщил, что данная платформа будет предоставлять возможность бесперебойной и конфиденциальной передачи информации о незаконных действиях в различных учреждениях и компаниях. Информирование может быть направлено как руководству предприятий, так и специализированным структурам, включая НАБУ, ГБР, НАПК и Нацполицию.

Новиков подчеркнул важность взаимодействия с людьми, которые готовы раскрывать факты коррупции, и подтвердил, что новый проект будет ориентирован на опыт и рекомендации Европейского союза в этой области.

"Без активного участия со стороны обычных граждан, готовых выступать в роли 'сторожевых псов' против коррупции, невозможно достичь полного неприятия данного явления в обществе", — утверждает он.

Также было объявлено, что люди, предоставляющие важную информацию, могут рассчитывать на финансовое вознаграждение, составляющее до 10% от суммы коррупционного дела, причем максимальный размер компенсации ограничен суммой в 14 млн гривен.

Напомним, что до завершения 2023 года на платформе Дія будет добавлено еще 14 цифровых сервисов для предотвращения коррупции, среди которых — электронное судопроизводство. При этом, в Минцифры обозначили путь по цифровому преобразованию на следующие три года.

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