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Українці зможуть за винагороду повідомити про корупцію на спеціальному порталі

21 серпня 2023 12:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Українці зможуть за винагороду повідомити про корупцію на спеціальному порталі
Голова НАЗК Олександр Новіков. Фото: НАЗК
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На початку наступного місяця в Україні буде запущено електронну платформу, де громадяни зможуть анонімно інформувати про помічені ними прояви корупції. Це платформа для тих, хто не готовий мовчати про корупцію.

Про це повідомив голова НАЗК Олександр Новіков в ефірі телемарафону.

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Новіков повідомив, що дана платформа надаватиме можливість безперебійної та конфіденційної передачі інформації про незаконні дії в різних установах та компаніях. Інформування може бути надіслане як керівництву підприємств, так і спеціалізованим структурам, включаючи НАБУ, ДБР, НАЗК та Нацполіцію.

Новіков наголосив на важливості взаємодії з людьми, які готові розкривати факти корупції, та підтвердив, що новий проєкт буде орієнтований на досвід та рекомендації Європейського союзу в цій галузі.

"Без активної участі з боку звичайних громадян, готових виступати в ролі сторожових псів проти корупції, неможливо досягти повного неприйняття цього явища в суспільстві", — стверджує він.

Також було оголошено, що люди, які надають важливу інформацію, можуть розраховувати на фінансову винагороду, яка становить до 10% суми корупційної справи, причому максимальний розмір компенсації обмежений сумою 14 млн гривень.

Нагадаємо, що до завершення 2023 року на платформі Дія буде додано ще 14 цифрових сервісів для запобігання корупції, серед яких — електронне судочинство. При цьому в Мінцифри позначили шлях цифрового перетворення на наступні три роки.

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