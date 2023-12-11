Пенсии в Украине — кто имеет право на 4,2 тыс. гривен надбавки

Люди пенсионного возраста. Фото: Unplush

Украинцы имеют право на ежемесячную надбавку в размере 4,2 тыс. гривен. Такой бонус возможен в особых случаях.

Об этом идет речь в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кто имеет право на надбавку

Украинское законодательство предусматривает предоставление гражданам, кроме основной пенсионной выплаты, еще целого ряда различных доплат и надбавок от государства. Денежные бонусы могут предоставляться тем лицам, у которых есть заслуги перед государством.

Так, на существенную надбавку в размере 4,2 тыс. гривен имеют право диссиденты, граждане, у которых есть статус борцов за независимость Украины в 20 веке, а также те, кто подвергся репрессиям по политическим или религиозным мотивам в виде лишения свободы. Выплату предоставляют для этих категорий граждан ежемесячно.

Другие доплаты для пенсионеров

Также благодаря финансовой помощи партнеров государство продолжает повышение соцвыплат для тех, кто в этом нуждается больше всего. Речь идет о программе ежемесячных "возрастных доплат":

пенсионеры, которым более 80 лет, получают ежемесячную доплату в сумме 570 грн;

в возрасте 75-80 лет — дополнительные 456 грн;

в возрасте 70-75 лет — 300 грн ежемесячно.

Еще украинцы пожилого возраста имеют право на доплату к пенсии в размере 40% прожиточного минимума для лиц с потерянной трудоспособностью.

Такую надбавку предоставляют гражданам в особых жизненных обстоятельствах. На дополнительные деньги могут рассчитывать пожилые люди старше 80 лет при следующих условиях:

граждане проживают одиноко;

нуждаются в постоянном медицинском уходе.

Больше о пенсиях

Напомним, обнародован ежегодный Глобальный пенсионный индекс Института Mercer CFA. Он дает оценку пенсионным системам на основе адекватности, стабильности и целостности.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали об особенностях расчета пенсии по возрасту. Существует два основных условия.