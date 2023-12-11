Пенсии в Украине — кто имеет право на 4,2 тыс. гривен надбавки

Украинцам дадут 4,2 тыс. гривен надбавки к пенсии — кто имеет право
Украинцы имеют право на ежемесячную надбавку в размере 4,2 тыс. гривен. Такой бонус возможен в особых случаях.
Об этом идет речь в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Кто имеет право на надбавку
Украинское законодательство предусматривает предоставление гражданам, кроме основной пенсионной выплаты, еще целого ряда различных доплат и надбавок от государства. Денежные бонусы могут предоставляться тем лицам, у которых есть заслуги перед государством.
Так, на существенную надбавку в размере 4,2 тыс. гривен имеют право диссиденты, граждане, у которых есть статус борцов за независимость Украины в 20 веке, а также те, кто подвергся репрессиям по политическим или религиозным мотивам в виде лишения свободы. Выплату предоставляют для этих категорий граждан ежемесячно.
Другие доплаты для пенсионеров
Также благодаря финансовой помощи партнеров государство продолжает повышение соцвыплат для тех, кто в этом нуждается больше всего. Речь идет о программе ежемесячных "возрастных доплат":
- пенсионеры, которым более 80 лет, получают ежемесячную доплату в сумме 570 грн;
- в возрасте 75-80 лет — дополнительные 456 грн;
- в возрасте 70-75 лет — 300 грн ежемесячно.
Еще украинцы пожилого возраста имеют право на доплату к пенсии в размере 40% прожиточного минимума для лиц с потерянной трудоспособностью.
Такую надбавку предоставляют гражданам в особых жизненных обстоятельствах. На дополнительные деньги могут рассчитывать пожилые люди старше 80 лет при следующих условиях:
- граждане проживают одиноко;
- нуждаются в постоянном медицинском уходе.
Больше о пенсиях
Напомним, обнародован ежегодный Глобальный пенсионный индекс Института Mercer CFA. Он дает оценку пенсионным системам на основе адекватности, стабильности и целостности.
Также мы писали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали об особенностях расчета пенсии по возрасту. Существует два основных условия.
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