Пенсії в Україні — хто має право на 4,2 тис. гривень надбавки

Люди пенсійного віку. Фото: Unplush

Українці мають право на щомісячну надбавку у розмірі 4,2 тис. гривень. Такий бонус можливий в особливих випадках.

Про це йдеться в матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Хто має право на надбавку

Українське законодавство передбачає надання громадянам, окрім основної пенсійної виплати, ще цілої низки різних доплат та надбавок від держави. Грошові бонуси можуть надаватися тим особам, хто має заслуги перед державою.

Так, на суттєву надбавку у розмірі 4,2 тис. гривень мають право дисиденти, громадяни, у яких є статус борців за незалежність України у 20 столітті, а також ті, хто зазнав репресій з політичних чи релігійних мотивів у вигляді позбавлення волі. Виплату надають для цих категорій громадян щомісяця.

Інші доплати для пенсіонерів

Також завдяки фінансовій допомозі партнерів держава продовжує підвищення соцвиплат для тих, хто цього потребує найбільше. Йдеться про програму щомісячних "вікових доплат":

пенсіонери, яким більше ніж 80 років, отримують щомісячну доплату у сумі 570 грн;

віком 75-80 років — додаткові 456 грн;

віком 70-75 років — 300 грн щомісяця.

Ще українці літнього віку мають право на доплату до пенсії у розмірі 40% від прожиткового мінімуму для осіб з втраченою працездатністю.

Таку надбавку надають громадянам за особливих життєвих обставин. На додаткові гроші можуть розраховувати літні люди, яким понад 80 років, за таких умов:

громадяни проживають самотньо;

потребують постійного медичного догляду.

Більше про пенсії

Нагадаємо, оприлюднено щорічний Глобальний пенсійний індекс Інституту Mercer CFA. Він дає оцінку пенсійним системам на основі адекватності, стабільності, а також цілісності.

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