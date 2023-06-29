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Украинцам разрешили голосовать в "Дії" относительно расходов госбюджета

29 июня 2023 12:48
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Деньги госбюджета будут распределять через Дію — детали законопроекта
Приложение "Дія" в смартфоне. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцам предоставили право голосовать в мобильном приложении "Дія", куда тратить средства государственного бюджета. Норма вступит в силу не раньше 2024 года.

О принятии соответствующего законопроекта представитель Комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат Ярослав Железняк.

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Детали законопроекта

По словам народного депутата, речь идет о проекте закона №9165 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" по использованию средств государственного фонда регионального развития, получившего 238 голосов. Он предусматривает, что часть госбюджета будут распределяться через "Дію".

Распределение средств государственного фонда регионального развития после голосования будет утверждаться Кабинетом министров Украины (КМУ).

Если закон вступит в силу, то голосование через приложение "Дія" станет возможным не раньше 2024 года.

Средства, предусмотренные на инвестиционные проекты для регионального развития в госбюджете-2023, парламент распорядился передать Министерству обороны Украины на закупку и ремонт техники. Речь идет о 2 миллиардах гривен.

Отметим, что на сайте парламента информация о принятии законопроекта пока отсутствует.

В то же время, как пишет liga.net, главное юридическое управление парламента предупредило, что проект закона противоречит Конституции Украины. Документ не согласуется с другими законами, ведь не будет определять критерии, приоритеты для распределения финансов госбюджета.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее глава Минцифры Михаил Федоров анонсировал пять новых сервисов, которые в скором времени будут доступны в приложении или на портале "Дія". Новые услуги появятся уже к концу 2023 года.

Также мы писали, что на днях в "Дії" запустили новую военную облигацию "Новая Каховка". Средства по каждой приобретенной облигации помогают армии и поддерживают финансовую стабильность страны.

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