Гроші держбюджету розподілятимуть через Дію — деталі законопроєкту

Застосунок "Дія" у смартфоні. Фото: google.com

Українцям надали право голосувати у мобільному застосунку "Дія", куди витрачати кошти державного бюджету. Норма набере чинності не раніше 2024 року.

Про ухвалення відповідного законопроєкту представник Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики, народний депутат Ярослав Железняк.

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Деталі законопроєкту

За словами народного депутата, йдеться про проєкт закону №9165 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо використання коштів державного фонду регіонального розвитку, який отримав 238 голосів. Він передбачає, що частину держбюджету розподілятимуть через "Дію".

Розподіл коштів державного фонду регіонального розвитку після голосування затверджуватиме Кабінет міністрів України (КМУ).

Якщо закон набере чинності, то голосування через застосунок "Дія" стане можливим не раніше 2024 року.

Кошти, передбачені на інвестиційні проєкти для регіонального розвитку в держбюджеті-2023 парламент розпорядився передати Міністерству оборони України на закупівлю та ремонт техніки. Йдеться про 2 мільярди гривень.

Зауважимо, що на сайті парламенту інформація щодо ухвалення законопроєкту поки що відсутня.

Водночас, як пише liga.net, головне юридичне управління парламенту попередило, що проєкт закону суперечить Конституції України. Документ не узгоджується з іншими законами, адже не визначатиме критеріїв, пріоритетів для розподілу фінансів держбюджету.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше очільник Мінцифри Михайло Федоров анонсував пʼять нових сервісів, які незабаром будуть доступні в застосунку чи на порталі "Дія". Нові послуги з'являться вже до кінця 2023 року.

Також ми писали, що днями у "Дії" запустили нову військову облігацію "Нова Каховка". Кошти з кожної придбаної облігації допомагають армії та підтримують фінансову стабільність країни.