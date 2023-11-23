Отпуска в Украине — как изменились правила предоставления отпусков

Подписание документов. Фото: Freepik

В Украине изменятся правила предоставления отпусков гражданам. Парламент принял соответствующий законопроект.

Об этом свидетельствует информация на портале Верховной Рады.

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Предоставление отпусков по-новому

Речь идет о проекте закона № 8313 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упорядочении предоставления и использования отпусков, а также других вопросов". Документ вводит новые правила предоставления отпусков для украинцев.

Одним из авторов документа выступила глава Комитета Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов Галина Третьякова.

Источник: ВРУ

Ключевые положения закона

В частности, из законодательства исключили нормы по творческим отпускам и отпускам в связи с профсоюзным обучением.

Отпуск при рождении ребенка будет предоставляться не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка. При этом отцу, не состоявшему в браке с матерью, такой отпуск будут предоставлять после получения решения суда.

Ежегодный отпуск можно будет разделить на части любого срока не только по просьбам работников, но и при необходимости у работодателей.

Отпуск по усыновлению ребенка будут предоставлять независимо от возраста ребенка.

Увеличат максимальный срок предоставления работникам отпуска без сохранения зарплаты по семейным обстоятельствам и по другим причинам — с нынешних 15 до 30 календарных дней в течение года.

Работодатели имеют право отказывать работникам в предоставлении любых видов отпусков (кроме в связи с беременностью и родами, ухода за ребенком) во время военного положения, если такие сотрудники работают на объектах критической инфраструктуры, оборонных предприятиях или выполняют мобилизационные задания.

Военнослужащим предоставят право на отдых в течение 60 дней с выплатой двухмесячного денежного довольствия.

Педагогический и научно-педагогический персонал исключили из списка лиц, для которых предусматривается предварительный средний заработок в случае прохождения военной службы.

Документ еще должны завизировать глава Верховной Рады и президент.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине выплаты за неиспользованные отпуска будут производиться по-новому. Правительство внесло очередные изменения в порядок их исчисления.

Также сообщалось, что в Украине планируют коренным образом изменить правила формирования заработной платы, а также условия труда работников образовательной сферы. За основу возьмут иностранный опыт.