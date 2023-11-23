Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Украинцам будут предоставлять отпуска по-новому — что важно знать arrow

Украинцам будут предоставлять отпуска по-новому — что важно знать

23 ноября 2023 10:42
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Отпуска в Украине — как изменились правила предоставления отпусков
Подписание документов. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине изменятся правила предоставления отпусков гражданам. Парламент принял соответствующий законопроект.

Об этом свидетельствует информация на портале Верховной Рады.

Читайте также:

Предоставление отпусков по-новому

Речь идет о проекте закона № 8313 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упорядочении предоставления и использования отпусков, а также других вопросов". Документ вводит новые правила предоставления отпусков для украинцев.

Одним из авторов документа выступила глава Комитета Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов Галина Третьякова.

 

отпуска работа правила
Источник: ВРУ

Ключевые положения закона

В частности, из законодательства исключили нормы по творческим отпускам и отпускам в связи с профсоюзным обучением.

Отпуск при рождении ребенка будет предоставляться не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка. При этом отцу, не состоявшему в браке с матерью, такой отпуск будут предоставлять после получения решения суда.

Ежегодный отпуск можно будет разделить на части любого срока не только по просьбам работников, но и при необходимости у работодателей.

Отпуск по усыновлению ребенка будут предоставлять независимо от возраста ребенка.

Увеличат максимальный срок предоставления работникам отпуска без сохранения зарплаты по семейным обстоятельствам и по другим причинам — с нынешних 15 до 30 календарных дней в течение года.

Работодатели имеют право отказывать работникам в предоставлении любых видов отпусков (кроме в связи с беременностью и родами, ухода за ребенком) во время военного положения, если такие сотрудники работают на объектах критической инфраструктуры, оборонных предприятиях или выполняют мобилизационные задания.

Военнослужащим предоставят право на отдых в течение 60 дней с выплатой двухмесячного денежного довольствия.

Педагогический и научно-педагогический персонал исключили из списка лиц, для которых предусматривается предварительный средний заработок в случае прохождения военной службы.

Документ еще должны завизировать глава Верховной Рады и президент.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине выплаты за неиспользованные отпуска будут производиться по-новому. Правительство внесло очередные изменения в порядок их исчисления.

Также сообщалось, что в Украине планируют коренным образом изменить правила формирования заработной платы, а также условия труда работников образовательной сферы. За основу возьмут иностранный опыт.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ - 80x80

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

18:20 В Одесской области появится новая трасса — детали

Актуальное по теме