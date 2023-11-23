Відпустки в Україні — як змінились правила надання відпусток

Підписання документів. Фото: Freepik

В Україні зміняться правила надання відпусток громадянам. Парламент ухвалив відповідний законопроєкт.

Про це свідчить інформація на порталі Верховної Ради.

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Надання відпусток по-новому

Йдеться про проєкт закону № 8313 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань". Документ запроваджує нові правила надання відпусток для українців.

Одним із авторів документа виступила голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Джерело: ВРУ

Ключові положення закону

Зокрема, із законодавства виключили норми щодо творчих відпусток та відпусток через профспілкове навчання.

Відпустку при народженні дитини надаватимуть не пізніше трьох місяців з дня народження дитини. При цьому батькові, який не в шлюбі з матір’ю, таку відпустку надаватимуть після отримання рішення суду.

Щорічну відпустку можна поділити на частини будь-якого терміну не тільки на прохання працівників, але й за необхідності у роботодавців.

Відпустку у зв'язку з усиновленням дитини надаватимуть незалежно від віку дитини.

Збільшать максимальний термін надання працівникам відпустки без збереження зарплати за сімейними обставинами та з інших причин — із нинішніх 15 до 30 календарних днів протягом року.

Роботодавці матимуть право відмовляти працівникам у наданні будь-яких видів відпусток (окрім у зв'язку з вагітністю та пологами, догляду за дитиною) під час воєнного стану, якщо такі співробітники працюють на об'єктах критичної інфраструктури, оборонних підприємствах чи виконують мобілізаційні завдання.

Військовослужбовцям нададуть право на відпочинок упродовж 60 днів з виплатою двомісячного грошового забезпечення.

Педагогічний та науково-педагогічний персонал виключили зі списку осіб, для яких передбачається попередній середній заробіток у випадку проходження військової служби.

Документ ще мають завізувати голова Верховної Ради та президент.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні виплати за невикористані відпустки відбуватимуться по-новому. Уряд вніс чергові зміни до порядку їх обчислення.

Також повідомлялося, в Україні планують докорінно змінити правила формування заробітної плати, а також умови праці працівників освітньої сфери. За основу візьмуть іноземний досвід.