Беженцы в ЕС — Германия упростит условия получения работы

Украинцам в Германии помогут с работой — условия станут еще проще
Украинским беженцам в Германии намерены помочь с трудоустройством. Условия планируют сделать более простыми.
Об этом информирует сайт tagesschau.
Трудоустройство украинских беженцев в Германии
В ассоциации городов и муниципалитетов Германии призвали ускорить интеграцию граждан на рынке труда. В частности, предлагают давать возможность устраиваться на работу без знания немецкого языка. То есть сделать найм доступным без прохождения языковых курсов, что является ключевым требованием при устройстве на работу и получении права на социальные выплаты.
По словам руководителя директора ассоциации Андре Бергеггера, в настоящее время не хватает гибкости в вопросе интеграции украинских граждан на рынок труда.
"Мы все еще слишком бюрократичны и негибки, когда речь идет об интеграции на рынок труда… Меры по интеграции и изучению языка должны осуществляться параллельно с началом работы", — сообщил он.
Ситуация на рынке труда Германии
В настоящее время трудовой рынок в Германии требует привлечения больших ресурсов. Ко всему, ситуация такова, что в ближайшие годы число граждан Украины в ФРГ не снизится.
С начала полномасштабного вторжения из Украины в Германию приехали около 1 млн человек, треть из них — дети.
Украинцы в Германии оформляют разрешение на временное проживание Aufenthaltstitel в рамках закона о правовом статусе иностранных граждан. Трудоустроиться в стране возможно после получения соответствующего разрешения.
Что еще стоит знать
Напомним, в 2024 году правила трудоустройства в ряде стран Европы изменились. В частности, повысился размер минимальной заработной платы, то есть планки, ниже которой работодатели не имеют права платить работникам, в частности, украинцам.
Раньше мы писали о том, как легально устроиться на работу в Польше беженцам из Украины. Мы собрали актуальные вакансии и зарплаты, которые могут заинтересовать переселенцев в этой стране.
Читайте Новини.LIVE!