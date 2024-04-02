Беженцы в ЕС — Германия упростит условия получения работы

Беженцы в аэропорту Берлина. Фото: gettyimages

Украинским беженцам в Германии намерены помочь с трудоустройством. Условия планируют сделать более простыми.

Об этом информирует сайт tagesschau.

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Трудоустройство украинских беженцев в Германии

В ассоциации городов и муниципалитетов Германии призвали ускорить интеграцию граждан на рынке труда. В частности, предлагают давать возможность устраиваться на работу без знания немецкого языка. То есть сделать найм доступным без прохождения языковых курсов, что является ключевым требованием при устройстве на работу и получении права на социальные выплаты.

По словам руководителя директора ассоциации Андре Бергеггера, в настоящее время не хватает гибкости в вопросе интеграции украинских граждан на рынок труда.

"Мы все еще слишком бюрократичны и негибки, когда речь идет об интеграции на рынок труда… Меры по интеграции и изучению языка должны осуществляться параллельно с началом работы", — сообщил он.

Ситуация на рынке труда Германии

В настоящее время трудовой рынок в Германии требует привлечения больших ресурсов. Ко всему, ситуация такова, что в ближайшие годы число граждан Украины в ФРГ не снизится.

С начала полномасштабного вторжения из Украины в Германию приехали около 1 млн человек, треть из них — дети.

Украинцы в Германии оформляют разрешение на временное проживание Aufenthaltstitel в рамках закона о правовом статусе иностранных граждан. Трудоустроиться в стране возможно после получения соответствующего разрешения.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году правила трудоустройства в ряде стран Европы изменились. В частности, повысился размер минимальной заработной платы, то есть планки, ниже которой работодатели не имеют права платить работникам, в частности, украинцам.

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