Біженці у ЄС — Німеччина спростить умови отримання роботи

Біженці в аеропорту Берліна. Фото: gettyimages

Українським біженцям у Німеччині мають намір допомогти з працевлаштуванням. Умови планують зробити простішими.

Про це інформує сайт tagesschau.

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Працевлаштування українських біженців у Німеччині

В Асоціації міст та муніципалітетів Німеччини закликали прискорити інтеграцію громадян на ринку праці. Зокрема, пропонують надавати можливість влаштовуватись на роботу без знання німецької мови. Тобто зробити винайм доступним без проходження мовних курсів, що є ключовою вимогою з влаштування на роботу та отримання права на соціальні виплати.

За словами керівника директора асоціації Андре Бергеггера, зараз не вистачає гнучкості у питанні інтеграції українських громадян на ринок праці.

"Ми все ще надто бюрократичні й негнучкі, коли йдеться про інтеграцію на ринок праці… Заходи щодо інтеграції та вивчення мови мають здійснюватися паралельно з початком роботи", — повідомив він.

Ситуація на ринку праці Німеччини

Зараз трудовий ринок у Німеччині вимагає залучення великих ресурсів. До всього — ситуація така, що найближчими роками число громадян України у ФРН не знизиться.

З початку повномасштабного вторгнення з України у Німеччину тули приїхали близько 1 млн людей, третина з них — діти.

Українці у Німеччині оформлюють дозвіл на тимчасове проживання Aufenthaltstitel в рамках закону про правовий статус іноземних громадян. Працевлаштуватися в країні можливе після отримання відповідного дозволу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році правила працевлаштування у низці країн Європи змінились. Зокрема, підвищився розмір мінімальної заробітної плати, тобто планки, нижче якої роботодавці не мають права платити працівникам, зокрема українцям.

Раніше ми писали про те, як легально влаштуватися на роботу у Польщі біженцям з України. Ми зібрали актуальні вакансії та зарплати, які можуть зацікавити українських переселенців у цій країні.