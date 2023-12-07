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Украинцам грозят немалые "снежные штрафы" — сколько взыщут и за что

7 декабря 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафы за снег — сколько нужно платить нарушителям в 2023 году
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в зимний период предусмотрены штрафы для предприятий, учреждений, организаций по благоустройству, чистящие снег на территориях, на которые распространяется их ответственность. Известно, как именно будут наказывать нарушителей этой зимой.

Это прописано в ч. 2 ст. 18 Закона "О благоустройстве населенных пунктов".

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Согласно действующему законодательству, расчисткой снежного покрова должны заниматься предприятия, учреждения и организации по благоустройству. Речь идет о:

  • содержании в надлежащем состоянии объектов благоустройства (их частей), имеющихся в собственности или пользовании, а также территорий, определенных правилами благоустройства;
  • возмещении причиненного ущерба в установленном порядке.

Граждане могут требовать выполнения работ по благоустройству, если это угрожает их жизни, здоровью или имуществу.

В случае получения такого ущерба украинцы имеют право обратиться в суд с просьбой о его возмещении, полученного из-за бездействия балансодержателей.

В частности, речь идет о балансодержателях многоквартирных жилых домов: о жилищно-эксплуатационных конторах (ЖЭК), жилищно-строительных кооперативах (ЖСК) или объединениях совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Согласно нормам законодательства, они должны скалывать лед и убирать снег при необходимости, а посыпать территории песком, песко-соляной смесью в случае гололеда от четырех до восьми раз в месяц.

Согласно статье 152 Кодекса об админправонарушениях, нарушения государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства предусматривает взыскание штрафных санкций:

  • 340-1360 гривен — с граждан и должностных лиц;
  • 850-1700 гривен — с граждан — субъектов предпринимательской деятельности.

Что еще стоит знать

Напомним, в Киеве уже выписывают штрафы из-за неубранного снега. За последние две недели инспекторы благоустройства уже вручили более 4 тысяч предписаний ответственным лицам.

Также мы писали, что в столице придумали новый способ для борьбы с гололедицей. Традиционно использовали техническую соль, а в этом году ее решили заменить гранитной крохой и бишофитом.

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