Штрафи за сніг — скільки потрібно платити порушникам у 2023 році

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у зимовий період передбачені штрафи для підприємств, установ, організацій з благоустрою, які мають чистити сніг на територіях, на які поширюється їхня відповідальність. Відомо, як саме каратимуть порушників цієї зими.

Це прописано у ч. 2 ст. 18 закону "Про благоустрій населених пунктів".

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Відповідно до чинного законодавства, розчищенням снігового покриву повинні займатися підприємства, установи та організації з благоустрою. Йдеться про:

утримання в належному стані об’єктів благоустрою (їх частин), що є у власності чи користуванні, а також території, визначені правилами благоустрою;

відшкодування заподіяних збитків в установленому порядку.

Громадяни можуть вимагати виконання робіт з благоустрою, якщо це загрожує їхньому життю, здоров’ю чи майну.

У разі отримання такої шкоди українці мають право звернутися до суду з проханням про відшкодування збитків, які отримали через бездіяльність балансоутримувачів.

Зокрема, йдеться про балансоутримувачів багатоквартирних житлових будинків: про житлово-експлуатаційні контори (ЖЕК), житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) чи об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Відповідно до норм законодавства, вони мають сколювати лід та прибирати сніг за потреби, а посипати території піском, піско-соляною сумішшю у разі ожеледиці від чотирьох до восьми разів на місяць.

Згідно зі статтею 152 Кодексу про адмінправопорушення, порушення державних стандартів, норм та правил у сфері благоустрою передбачає стягнення штрафних санкцій:

340-1360 гривень — з громадян та посадовців;

850-1700 гривень — з громадян — суб’єктів підприємницької діяльності.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Києві вже виписують штрафи через неприбраний сніг. За останні два тижні інспектори благоустрою вже вручили понад 4 тис. приписів відповідальним особам.

Тако ми писали, що в столиці вигадали новий спосіб для боротьби з ожеледицею. Традиційно використовували технічну сіль, а цьогоріч її вирішили замінити на гранітну крихту та бішофіт.