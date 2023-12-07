Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Українцям загрожують чималі "снігові штрафи" — скільки стягнуть та за що arrow

Українцям загрожують чималі "снігові штрафи" — скільки стягнуть та за що

7 грудня 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи за сніг — скільки потрібно платити порушникам у 2023 році
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні у зимовий період передбачені штрафи для підприємств, установ, організацій з благоустрою, які мають чистити сніг на територіях, на які поширюється їхня відповідальність. Відомо, як саме каратимуть порушників цієї зими.

Це прописано у ч. 2 ст. 18 закону "Про благоустрій населених пунктів".

Читайте також:

Яке чекає покарання на порушників

Відповідно до чинного законодавства, розчищенням снігового покриву повинні займатися підприємства, установи та організації з благоустрою. Йдеться про:

  • утримання в належному стані об’єктів благоустрою (їх частин), що є у власності чи користуванні, а також території, визначені правилами благоустрою;
  • відшкодування заподіяних збитків в установленому порядку.

Громадяни можуть вимагати виконання робіт з благоустрою, якщо це загрожує їхньому життю, здоров’ю чи майну.

У разі отримання такої шкоди українці мають право звернутися до суду з проханням про відшкодування збитків, які отримали через бездіяльність балансоутримувачів.

Зокрема, йдеться про балансоутримувачів багатоквартирних житлових будинків: про житлово-експлуатаційні контори (ЖЕК), житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) чи об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Відповідно до норм законодавства, вони мають сколювати лід та прибирати сніг за потреби, а посипати території піском, піско-соляною сумішшю у разі ожеледиці від чотирьох до восьми разів на місяць.

Згідно зі статтею 152 Кодексу про адмінправопорушення, порушення державних стандартів, норм та правил у сфері благоустрою передбачає стягнення штрафних санкцій:

  • 340-1360 гривень — з громадян та посадовців;
  • 850-1700 гривень — з громадян — суб’єктів підприємницької діяльності.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Києві вже виписують штрафи через неприбраний сніг. За останні два тижні інспектори благоустрою вже вручили понад 4 тис. приписів відповідальним особам.

Тако ми писали, що в столиці вигадали новий спосіб для боротьби з ожеледицею. Традиційно використовували технічну сіль, а цьогоріч її вирішили замінити на гранітну крихту та бішофіт. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі