Укрэнерго оценило состояние энергосистемы Украины

Сотрудник Укрэнерго чинит электротросети. Фото: Укрэнерго

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что процесс восстановления энергетической инфраструктуры Украины в настоящее время достигает приблизительно 50-60% от заданного плана. В компании есть специалисты, которые конкретно занимаются этой задачей.

Об этом пишет Media Center Ukraine — Ukrinform.

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"Могу сказать, что из всего спектра работ, которые мы приняли на себя, мы осуществили приблизительно половину или чуть больше. Есть еще много нерешенных задач, но мы обладаем необходимыми ресурсами, технологиями и специалистами для их выполнения. Это касается прежде всего сетей Укрэнерго, — уточнил Кудрицкий.

Также он подчеркнул, что в структуре компании занято более 1500 специалистов, их основная задача — ремонт поврежденных объектов, реконструкция энергосистемы и восстановление подстанций.

Сообщение Media Center Ukraine - Ukrinform. Фото: скриншот

Напомним, что Украина интенсивно готовится к потенциальным атакам на электростанции в ближайшую осень. Также власти учитывают факт производства ракет в России и неуспешные предыдущие попытки поражения украинской энергетической инфраструктуры.

Также мы сообщали, что специалисты "Харьковоблэнерго" полностью возобновили электроснабжение в селе Верхний Салтов Чугуевского района. Возобновлять электроснабжение было сложно из-за плотной заминированности, а также непростой военной ситуации.