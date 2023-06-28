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Укренерго оцінило стан енергосистеми України

28 червня 2023 16:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Укренерго оцінило стан енергосистеми України
Співробітник Укренерго ремонтує електротромережі. Фото: Укренерго
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що процес відновлення енергетичної інфраструктури України нині сягає приблизно 50-60% заданого плану. У компанії є фахівці, які займаються цим завданням.

Про це пише Media Center Ukraine — Ukrinform.

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"Я б оцінював виконання всього того обсягу робіт, який ми запланували, приблизно 50-60% наразі. Ще багато залишилося зробити, але в нас є для цього багато ресурсів, обладнання, матеріальні ресурси та людські. Це те, що стосується безпосередньо мереж "Укренерго", — уточнив Кудрицький.

Також він підкреслив, що у структурі компанії зайнято понад 1500 фахівців, їхнє основне завдання ремонт пошкоджених об'єктів, реконструкція енергосистеми та відновлення підстанцій.

Відновлення енергосистеми України
Повідомлення Media Center Ukraine - Ukrinform. Фото: скріншот

Нагадаємо, що Україна інтенсивно готується до потенційних атак на електростанції найближчої осені. Також влада враховує факт виробництва ракет у Росії та неуспішні попередні спроби поразки української енергетичної інфраструктури.

Також ми повідомляли, що фахівці "Харківобленерго" повністю відновили електропостачання у селі Верхній Салтів Чугуївського району. Відновлювати електропостачання було складно через щільну замінованість, а також непросту військову ситуацію.

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