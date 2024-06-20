Укрэнерго выписали штраф на 1 млн грн — детали

Офис НЭК "Укрэнерго". Фото: Ukrenergo

Национальную энергетическую компанию "Укрэнерго" наказали за нарушения на рынке. Регулятор выписал штраф в 1,07 млн гривен.

Такое решение приняла Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунуслуг на заседании 19 июня.

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Согласно решению Нацкомиссии, компанию наказали за нарушение лицензионных условий. Штраф выписали за:

несвоевременные расчеты с участниками балансирующего рынка;

несоблюдение сумм расходов, предусмотренных в структуре тарифов на передачу/диспетчеризацию;

нарушение сроков предоставления услуг по присоединению.

На заседании Нацкомиссии представитель НЭК "Укрэнерго" Максим Юрков сообщил, что во время проведения проверки не были полностью изучены все расходы предприятия. Утверждает, что среди зафиксированных нарушений нет прямой вины компании. Так, задолженность на балансирующем рынке связана с недостаточностью тарифа и наличием долгов контрагентов операторам системы передачи.

Однако объяснения представителя Укрэнерго не повлияли на решение регулятора. В итоге Нацкомиссия выписала штраф в сумме 1,07 млн гривен.

Скандал с кондиционерами Укрэнерго

На днях общество возмутила новость о тендере НЭК "Укрэнерго" на приобретение кондиционеров для нужд аппарата управления на 630 тыс. гривен, тогда как сама компания призывает украинцев выключать кондиционеры в жару из-за сложной ситуации в энергосистеме.

После огласки Укрэнерго отменило решение о проведении соответствующего тендера.

Как пояснили в компании, зарегистрированный в е-системе госзакупок Prozorro тендер готовили до проблем в энергетике — в начале 2024 года, когда энергосистеме удавалось полностью покрывать потребности потребителей.

Что еще стоит знать

Напомним, в НЭК "Укрэнерго" ранее заявили, что новый метод распределения дефицита электроэнергии между регионами показал свою эффективность. Теперь отключения света в областях происходят более равномерно.

Также сообщалось, что в Госинспекции энергетического надзора была оценена возможность нового повышения тарифов на свет. В случае новых разрушений в энергетической инфраструктуре известно, откуда будут брать деньги.