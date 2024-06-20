Укренерго виписали штраф на 1 млн грн — деталі

Офіс НЕК "Укренерго". Фото: Ukrenergo

Національну енергетичну компанію "Укренерго" покарали за порушення на ринку. Регулятор виписав штраф на 1,07 млн гривень.

Таке рішення ухвалила Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг на засіданні 19 червня.

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Згідно з рішенням Нацкомісії, компанію покарали за порушення ліцензійних умов. Штраф виписали за:

несвоєчасні розрахунки з учасниками балансуючого ринку;

недотримання сум витрат, що передбачені у структурі тарифів на передачу/диспетчеризацію;

порушення термінів надання послуг з приєднання.

На засіданні Нацкомісії представник НЕК "Укренерго" Максим Юрков повідомив, що під час здійснення перевірки не було повністю вивчено всі витрати підприємства. Стверджує, що серед зафіксованих порушень немає прямої провини компанії. Так, заборгованість на балансуючому ринку пов'язана із недостатністю тарифу та наявністю боргів контрагентів операторам системи передачі.

Проте пояснення представника Укренерго не вплинули на рішення регулятора. У підсумку Нацкомісія виписала штраф у сумі 1,07 млн гривень.

Скандал з кондиціонерами Укренерго

Днями суспільство збурила новина про тендер НЕК "Укренерго" на придбання кондиціонерів для потреб апарату управління на 630 тис. гривень, тоді як сама компанія закликає українців вимикати кондиціонери у спеку через складну ситуацію в енергосистемі.

Після розголосу Укренерго скасувало рішення про проведення відповідного тендеру.

Як пояснили у компанії, зареєстрований у е-системі держзакупівель Prozorro тендер готували до проблем в енергетиці — на початку 2024 року, коли енергосистемі вдавалося повністю покривати потреби споживачів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в НЕК "Укренерго" раніше заявили, що новий метод розподілу дефіциту електроенергії між регіонами показав свою ефективність. Тепер відключення світла в областях відбувається рівномірніше.

Також повідомлялося, що у Держінспекції енергетичного нагляду оцінили можливість нового підвищення тарифів на світло. У разі нових руйнувань в енергетичній інфраструктурі, відомо, звідки будуть брати гроші.