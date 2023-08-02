Укрэнерго предупредило об уменьшении мощностей АЭС: что это значит для украинцев

Атомная электростанция в Украине. Фото: Минэнерго Украины

В Украине снизилась производительность атомных станций из-за планового ремонта одного из ядерных блоков. В связи с этим, украинцев просят экономить электроэнергию.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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"Сегодня один из ядерных блоков был отправлен на запланированный сервис. Это привело к уменьшению выработки на атомных станциях, которые отвечают за значительную часть потребляемой энергии. Поэтому необходимо существенно экономить электроэнергию, особенно в вечернее время максимального потребления", — говорится в сообщении.

Энергоэксперты подчеркнули, что пик потребления был зафиксирован в 21:30 предыдущего дня и увеличился на 1,7% по сравнению с понедельником. Это аналогично мощности одной теплостанции, которую нужно активировать для покрытия электропотребления.

Импорт электроэнергии

Чтобы нивелировать дефицит электроэнергии, Украина в настоящее время прибегает к импорту. Поступления энергии из Словакии идут в три утра, а также с 8 до 10 утра и в пиковый вечерний период с 16 до полуночи с максимальной мощностью до 350 МВт. Кроме того, электроэнергия приходит из Молдовы с 9 до 11 утра и с 17 до 23 часов, максимум до 58 МВт.

Тем временем, 424 населенных точки в Украине временно лишились электроснабжения из-за военных конфликтов и других обстоятельств. Работы по восстановлению идут полным ходом.

Как экономить электроэнергию

не устанавливайте температуру в помещении ниже 23˚С;

используйте мощные электроприборы по одному или воздержитесь от их включения;

применяйте электроприборы утром или ночью;

гасите свет, покидая комнату.

Напомним, что враг и дальше будет обстреливать энергетические объекты Украины. В частности, Киев и область может снова страдать от массовых отключений электроэнергии, а значит — зима этого года может быть тяжелее.