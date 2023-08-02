Укренерго попередило про зменшення потужностей АЕС: що це означає для українців

Атомна електростанція в Україні. Фото: Міненерго України

В Україні знизилася продуктивність атомних станцій через плановий ремонт одного з ядерних блоків. У зв'язку з цим українців просять заощаджувати електроенергію.

Про це повідомляє Укренерго.

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"Сьогодні один з ядерних блоків було відправлено на запланований сервіс. Це призвело до зменшення вироблення на атомних станціях, які відповідають за значну частину енергії, що споживається. Тому необхідно суттєво економити електроенергію, особливо у вечірній час максимального споживання", — йдеться у повідомленні.

Енергоексперти наголосили, що пік споживання був зафіксований о 21:30 попереднього дня та збільшився на 1,7% порівняно з понеділком. Це аналогічно потужності однієї теплостанції, яку потрібно активувати покриття електроспоживання.

Імпорт електроенергії

Щоб нівелювати дефіцит електроенергії, Україна нині вдається до імпорту. Надходження енергії зі Словаччини йдуть о третій ранку, а також з 8 до 10 ранку та в піковий вечірній період з 16 до півночі з максимальною потужністю до 350 МВт. Крім того, електроенергія приходить із Молдови з 9 до 11 ранку та з 17 до 23 години, максимум до 58 МВт.

Тим часом 424 населені точки в Україні тимчасово втратили електропостачання через військові конфлікти та інші обставини. Роботи з відновлення йдуть повним ходом.

Як економити електроенергію

не встановлюйте температуру в приміщенні нижче 23°С;

використовуйте потужні електроприлади по одному або утримайтеся від їх включення;

застосовуйте електроприлади вранці чи вночі;

гасіть світло, покидаючи кімнату.

Нагадаємо, що ворог і надалі обстрілюватиме енергетичні об'єкти України. Зокрема, Київ і область може знову страждати від масових відключень електроенергії, а отже, зима цього року може бути важчою.