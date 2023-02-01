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Укрэнерго увеличило лимиты потребления электричества для областей

1 февраля 2023 12:31
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Какая ситуация с электроснабжением 1 февраля: информация от Укрэнерго
В украинской энергосистеме все еще сохраняется дефицит
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

До всех областей были доведены несколько увеличенные лимиты потребления. При этом дефицит мощности в энергосистеме и дальше сохраняется значительный.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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"До всех облэнерго доведены несколько увеличенные лимиты потребления, действующие в течение суток. Напоминаем, каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доказанного лимита", — пишет пресс-служба.

Отмечается, что по состоянию на 11:00 ни в одной из областей не было зафиксировано превышение лимитов. В противном случае в течение суток будут применяться аварийные отключения.

В настоящее время продолжается восстановление объектов энергетической инфраструктуры, которые были повреждены россиянами во время последней массированной атаки 26 января.

"Однако после каждой последующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", — добавляют в Укрэнерго.

Ракетная атака 26 января: что известно

Утром 26 января в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Вскоре в небе над страной появились российские ракеты.

Взрывы слышали в разных населенных пунктах Украины, в частности, в Винницкой и Одесской областях. Кроме того, были "прилеты" в Киеве

Также известно, что в Одесской области в результате атаки рф зафиксировано повреждение на двух объектах критической инфраструктуры.

Энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 ударов БпЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных южанах также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций.

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