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Укренерго збільшило ліміти споживання електрики для областей

1 лютого 2023 12:31
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Яка ситуація з електропостачанням 1 лютого: інформація від Укренерго
В українській енергосистемі досі зберігається дефіцит
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

До усіх областей були доведені дещо збільшені ліміти споживання. При цьому дефіцит потужності в енергосистемі й надалі зберігається значний.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

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"До всіх обленерго доведені дещо збільшені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Нагадуємо, кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту", — пише пресслужба.

Зазначається, що станом на 11:00 в жодній з областей не було зафіксовано перевищення лімітів. В інакшому випадку упродовж доби застосовуватимуться аварійні відключення.

Наразі ж продовжується відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, які були пошкоджені росіянами під час останньої масованої атаки 26 січня.

"Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше", — додають в Укренерго.

Ракетна атака 26 січня: що відомо

Вранці 26 січня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Згодом у небі над країною з'явилися російські ракети.

Вибухи чули у різних населених пунктах України, зокрема, у Вінницькій та Одеській областях. Крім того, були "прильоти" у Києві.

Також відомо, що в Одеській області внаслідок атаки рф зафіксовано пошкодження на двох об'єктах критичної інфраструктури.

Енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БпЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі та знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій.

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