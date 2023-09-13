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Укрнафта получила в управление сеть АЗС Glusco, которую связывают с Медведчуком

13 сентября 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Укрнафта получила в управление сеть АЗС Glusco, которую связывают с Медведчуком
АЗС сети Glusco. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Укрнефть получила в управление сеть АЗС Glusco, которую связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.

О решении Кабмина заявил глава правления "Нафтогаз" Алексей Чернышев. Сообщает канал "Мы Украина".

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Сообщается, что Национальное агентство по розыску и менеджеру активов, полученных коррупционным путем, в начале августа расторгло договор управления арестованной сетью АЗС Glusco с ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг".

Тогда же АРМА срочно сообщило Кабмину о необходимости определения нового управляющего сети АЗС Glusco. Он будет осуществлять деятельность в интересах государства.

"Также КМУ дал задачу урегулировать вопрос возмещения расходов понесенных ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" (U.GO), которое занималось перезапуском арестованных коммерческих активов Медведчука", — добавил глава правления "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

Напомним, топливо, хранившееся с начала войны в порту Николаева, передано на нужды ВСУ. Известно, что оно принадлежало куму Путина и предателю Украины Виктору Медведчуку.

По данным следствия, известно, что в терминале содержалось более 14 тысяч тонн дизельного топлива и почти 2 тысячи тонн авиационного топлива JЕТ-А1.

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