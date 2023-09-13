Укрнафта отримала в управління мережу АЗС Glusco, яку пов’язують з Медведчуком
Укрнафта отримала в управління мережу АЗС Glusco, яку пов’язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів.
Про рішення Кабміну заявив голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов. Повідомляє канал "Ми Україна".
Укрнафта управлятиме мережею АЗС Glusco
Повідомляється, що Національне агентство з розшуку та менедженту активів, одержаних корупційним шляхом, на початку серпня розірвало договір управління арештованою мережею АЗС Glusco з ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг".
Тоді ж АРМА терміново повідомило Кабмін про необхідність визначення нового управителя мережі АЗС Glusco. Він здійснюватиме діяльність в інтересах держави.
"Також КМУ дав завдання врегулювати питання відшкодування витрат понесених ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" (U.GO), яка займалася перезапуском заарештованих комерційних активів Медведчука", — додав голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов.
Нагадаємо, паливо, яке зберігалося від початку війни в порту Миколаєва, передали на потреби ЗСУ. Відомо, що воно належало куму Путіна та зраднику України Віктору Медведчуку.
За даними слідства відомо, що у терміналі містилося понад 14 тисяч тонн дизельного пального та майже 2 тисячі тонн авіаційного палива JЕТ-А1.