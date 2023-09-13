Укрнафта отримала в управління мережу АЗС Glusco, яку пов’язують з Медведчуком

АЗС мережі Glusco. Фото: Google

Укрнафта отримала в управління мережу АЗС Glusco, яку пов’язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів.

Про рішення Кабміну заявив голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов. Повідомляє канал "Ми Україна".

Читайте також:

Укрнафта управлятиме мережею АЗС Glusco

Повідомляється, що Національне агентство з розшуку та менедженту активів, одержаних корупційним шляхом, на початку серпня розірвало договір управління арештованою мережею АЗС Glusco з ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг".

Тоді ж АРМА терміново повідомило Кабмін про необхідність визначення нового управителя мережі АЗС Glusco. Він здійснюватиме діяльність в інтересах держави.

"Також КМУ дав завдання врегулювати питання відшкодування витрат понесених ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" (U.GO), яка займалася перезапуском заарештованих комерційних активів Медведчука", — додав голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Нагадаємо, паливо, яке зберігалося від початку війни в порту Миколаєва, передали на потреби ЗСУ. Відомо, що воно належало куму Путіна та зраднику України Віктору Медведчуку.

За даними слідства відомо, що у терміналі містилося понад 14 тисяч тонн дизельного пального та майже 2 тисячі тонн авіаційного палива JЕТ-А1.