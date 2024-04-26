Укрпочта кардинально обновит подход в работе — что изменится

Сотрудница Укрпочты. Фото: Ukrposhta

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" готовит кардинальные перемены в работе. Намерен уже через три месяца полностью автоматизироваться.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский на форуме "НадЛюди" от Forbes.

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Автоматизация работы Укрпочты

Он отметил, что трансформация украинской почты и внедрение новых технологий разгрузит людей, подчеркнув, что только за время его руководства в компании обновились три-четыре команды. Среди главных причин — усталость. Все потому, что нынешний процесс требует часто работы без выходных.

Благодаря автоматизации процесса в разы ускорится обработка посылок с минимумом участия людей.

"Мы активно цифровизируемся. В этом году бумажек в Укрпочте больше не будет. За три месяца компания будет полностью роботизирована, все посылки будут обрабатываться автоматически. Это позволяет обрабатывать 8 тысяч посылок в час, а вручную — до 600", — сообщил гендиректор.

Также должностное лицо видит в автоматизации другие преимущества. По его словам, за последние восемь лет количество сотрудников сократилось более чем в два раза, пропорционально этому выросли прибыли компании.

Так, в 2016 году на Укрпочте насчитывалось 80 тыс. сотрудников, а доход компании составлял 4 млрд гривен. Сейчас в компании 35 тысяч работников, а доход вырос до 18 млрд гривен.

Он пояснил, что речь идет о закрытии всех региональных дирекций, сдерживавших развитие как общенациональной логистической компании.

Также подчеркнул, что внедрение технологий встречает сопротивление.

"На Закарпатье начали замерять, чтобы люди утром вовремя открывали отделения. А они все равно приходят, когда им удобно. Лишили их премии — не помогло. Оказалось, у них мужчины работают за границей. Им просто нужно не сидеть дома, и "Укрпочта" для них — это социальный клуб. Поэтому мы положили начало программе — переселяем людей с Востока страны на Закарпатье", — добавил Игорь Смилянский.

Что еще стоит знать

Напомним, Укрпочта расширила пилотный проект "Укрпочта. Аптека" по безвозмездной доставке лекарств, который сейчас функционирует на Донетчине и в приграничных районах Сумщины. Теперь проект будет работать в Запорожье, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Черниговской и всей Сумской области.

Также мы писали, что украинская логистическая компания "Новая почта" анонсировала открытие первого отделения в Испании. Оно откроется в городе Барселона в апреле.