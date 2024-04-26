Укрпошта кардинально оновить підхід у роботі — що зміниться

Працівниця Укрпошти. Фото: Ukrposhta

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" готує кардинальні зміни в роботі. Має намір вже за три місяці повністю автоматизуватися.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський на форумі "НадЛюди" від Forbes.

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Автоматизація роботи Укрпошти

Він зазначив, що трансформація української пошти та запровадження нових технологій розвантажить людей, наголосивши, що лише за час його керівництва в компанії оновились три-чотири команди. З-поміж головних причин — втома. Все через те, що нинішній процес вимагає часто роботи без вихідних.

Завдяки автоматизації процесу в рази пришвидшиться обробка посилок з мінімумом втручання людей.

"Ми активно цифровізуємось. У цьому році папірців в Укрпошті більше не буде. За три місяці компанія буде повністю роботизованою, всі посилки будуть оброблятись автоматично. Це дає змогу обробляти 8 тисяч посилок на годину, а вручну — до 600", — повідомив гендиректор.

Також посадовець вбачає в автоматизації інші переваги. За його словами, за останні вісім років кількість співробітників скоротилась у понад двічі, пропорційно до цього зросли прибутки компанії.

Так, у 2016 році на Укрпошті налічувалося 80 тис. співробітників, а дохід компанії становив 4 млрд гривень. Зараз компанія має 35 тисяч працівників, а дохід зріс до 18 млрд гривень.

Він пояснив, що йдеться про закриття всіх регіональних дирекцій, які стримували розвиток компанії як загальнонаціональної логістичної.

Також наголосив, що впровадження технологій зустрічає опір.

"На Закарпатті почали заміряти, щоб люди вранці вчасно відкривали відділення. А вони все одно приходять, коли їм зручно. Позбавили їх премії — не допомогло. Виявилось, у них чоловіки працюють за кордоном. Їм просто треба не сидіти вдома, і "Укрпошта" для них — це соціальний клуб. Тому ми започаткували програму — переселяємо людей зі Сходу країни на Закарпаття", — додав Ігор Смілянський.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Укрпошта розширила пілотний проєкт "Укрпошта. Аптека" з безоплатної доставки ліків, який наразі функціонує на Донеччині та у прикордонних районах Сумщини. Тепер проєкт працюватиме на Запоріжжі, Миколаївщині, Харківщині, Херсонщині, Чернігівщині та всій Сумщині

Також ми писали, що українська логістична компанія "Нова пошта" анонсувала відкриття першого відділення в Іспанії. Воно відкриється у місті Барселона у квітні.