В первый день полномасштабного вторжения Укртатнафта вывела из Украины миллионы долларов

АЗС Укртатнефть. Фото: esbu.gov.ua

Детективы из Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) завершили расследование по схеме, повлекшей незаконный вывод более 20 миллионов долларов со счетов АО "Укртатнафта" в первый день российского вторжения в Украину. Обвинение в нарушении статей Уголовного Кодекса Украины было выдвинуто против руководителя финансового подразделения предприятия, и обвинительный акт уже направлен в суд.

Об этом сообщает прессслужба БЭБ.

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"Детективы Бюро экономической безопасности Украины направили в суд обвинительный акт по фигурантке схемы незаконного завладения имуществом акционерного общества "Укртатнафта", — заявили в бюро.

Доказательства свидетельствуют о том, что в первый день полномасштабного вторжения России в Украину организованная преступная группа вывела со счетов компании более 20 миллионов долларов США. Схема включала заключение контрактов на поставку сыровой нефти работниками АО "Укртатнафта" и подготовку фиктивных счетов на оплату, чтобы имитировать закупку.

Руководитель финансового подразделения АО "Укртатнафта", используя свое положение, подписывала официальные документы на оплату подконтрольной компании, зарегистрированной в Швейцарии. Эти действия привели к убыткам предприятия на сумму более 20 миллионов долларов США.

Источник: БЭБ

Подозреваемый был поставлен в известность о подозрении по статьям Уголовного Кодекса Украины, и на ее имущество наложен арест. Оперативное сопровождение проводят работники Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма.

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