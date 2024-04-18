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Укртатнафта вывела 20 млн долларов в первый день полномасштабной войны — расследование БЭБ

18 апреля 2024 16:33
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
В первый день полномасштабного вторжения Укртатнафта вывела из Украины миллионы долларов
АЗС Укртатнефть. Фото: esbu.gov.ua
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Детективы из Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) завершили расследование по схеме, повлекшей незаконный вывод более 20 миллионов долларов со счетов АО "Укртатнафта" в первый день российского вторжения в Украину. Обвинение в нарушении статей Уголовного Кодекса Украины было выдвинуто против руководителя финансового подразделения предприятия, и обвинительный акт уже направлен в суд.

Об этом сообщает прессслужба БЭБ.

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"Детективы Бюро экономической безопасности Украины направили в суд обвинительный акт по фигурантке схемы незаконного завладения имуществом акционерного общества "Укртатнафта", — заявили в бюро.

Доказательства свидетельствуют о том, что в первый день полномасштабного вторжения России в Украину организованная преступная группа вывела со счетов компании более 20 миллионов долларов США. Схема включала заключение контрактов на поставку сыровой нефти работниками АО "Укртатнафта" и подготовку фиктивных счетов на оплату, чтобы имитировать закупку.

Руководитель финансового подразделения АО "Укртатнафта", используя свое положение, подписывала официальные документы на оплату подконтрольной компании, зарегистрированной в Швейцарии. Эти действия привели к убыткам предприятия на сумму более 20 миллионов долларов США.

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Источник: БЭБ

Подозреваемый был поставлен в известность о подозрении по статьям Уголовного Кодекса Украины, и на ее имущество наложен арест. Оперативное сопровождение проводят работники Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма.

Что еще нужно знать

Напомним, мы рассказывали, как работает теневой рынок онлайн-такси в Украине. Начать таксовать сейчас может едва ли не каждый. Главное – иметь водительское удостоверение и зарегистрироваться в специальном приложении. Впрочем, такие упрощенные механизмы позволяют работать водителям без разрешительных документов. Благодаря этому государство не получает налоги, а пассажиры в большей зоне риска.

Мы также писали, что СБУ в сотрудничестве с Национальными антикоррупционным бюро и Офисом Гепрокурора Украины разоблачила схему хищения средств, выделяемых на закупку горючего для спецслужбы в 2022 году.

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нефть
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БЕБ

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