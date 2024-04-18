У перший день повномасштабного вторгнення Укртатнафта вивела з України мільйони доларів

АЗС Укртатнафта. Фото: esbu.gov.ua

Детективи з Бюро економічної безпеки України (БЕБ) завершили розслідування щодо схеми, яка спричинила незаконне виведення понад 20 мільйонів доларів з рахунків АТ "Укртатнафта" у перший день російського вторгнення в Україну. Обвинувачення в порушенні статей Кримінального Кодексу України було висунуто проти керівниці фінансового підрозділу підприємства, і обвинувальний акт вже направлено до суду.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Читайте також:

"Детективи Бюро економічної безпеки України направили до суду обвинувальний акт щодо фігурантки схеми незаконного заволодіння майном акціонерного товариства "Укртатнафта", — заявили в бюро.

Докази свідчать, що у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну організована злочинна група вивела з рахунків компанії понад 20 мільйонів доларів США. Схема включала укладання контрактів на постачання сирової нафти працівниками АТ "Укртатнафта" і підготовку фіктивних рахунків на оплату, щоб імітувати закупівлю.

Керівниця фінансового підрозділу АТ "Укртатнафта", використовуючи своє становище, підписувала офіційні документи на оплату підконтрольній компанії, зареєстрованій у Швейцарії. Ці дії призвели до збитків підприємства на суму понад 20 мільйонів доларів США.

Джерело: БЕБ

Підозрюваній було повідомлено про підозру за статтями Кримінального Кодексу України, і на її майно накладено арешт. Оперативний супровід проводять працівники Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму.

Що ще треба знати

Нагадаємо, ми розповідали, як працює тіньовий ринок онлайн-таксі в Україні. Почати таксувати зараз може чи не кожен. Головне — мати водійське посвідчення та зареєструватись в спеціальному застосунку. Утім, такі спрощені механізми дають змогу працювати водіям без дозвільних на те документів. Завдяки цьому держава не отримує податки, а пасажири в більшій зоні ризику.

Ми також писали, що СБУ у співпраці з Національними антикорупційним бюро та Офісом Гепрокурора України викрила схему розкрадання коштів, які виділялись на закупівлю пального для спецслужби у 2022 році.