Укрзализныця получила от Британии оборудование для ремонта: что известно

Великобритания предоставила оборудование для ремонта железной дороги

Компания Укрзализныця получила оборудование для быстрого восстановления железнодорожных мостов от британской железнодорожной компании Network Rail Infrastructure Limited. Украинские железнодорожники уже прошли обучающий тренинг по работе с предоставленным оборудованием.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Укрзализныця получила 45 контейнеров с мостовой системой Acrow 700XS Rail, опорами, обшивкой тоннелей, инструментами быстрого восстановления мостов и железнодорожной инфраструктуры.

"Мы искренне благодарны всем, кто помогает Украине. В этот раз помощь поступила от британской железнодорожной компании Network Rail Infrastructure Limited при содействии Министерства транспорта Великобритании", — говорится в сообщении.

Украинские железнодорожники прошли обучающий тренинг по работе с системой Acrow 700XS Rail Bridge в январе.

В целом Укрзализныця получит от британских коллег помощи почти на 10 млн фунтов стерлингов.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский железнодорожный перевозчик Укрзалізниця закупит дизельное топливо у компаний Orlen Lietuva (Литва) и Exxonmobil Asia Pacific (Сингапур). В конце прошлого года были заключены контракты на несколько миллионов сумм.

Также известно, что Теперь в поездах Укрзализныци будет стабильная интернет-связь благодаря старлинкам.

Сообщалось также, что Укрзализныця презентовала первый украинский электропоезд ЭПЛ9Т, модернизированный на собственных мощностях. Он может вместить около тысячи пассажиров.

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