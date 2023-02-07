Укрзалізниця отримала від Британії обладнання для ремонту: що відомо

Британія надала обладнання для ремонту залізниці

Компанія Укрзалізниця отримала обладнання для швидкого відновлення залізничних мостів від британської залізничної компанії Network Rail Infrastructure Limited. Українські залізничники уже пройшли навчальний тренінг з роботи із наданим обладнанням.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Подробиці

Укрзалізниця отримала 45 контейнерів з мостовою системою Acrow 700XS Rail, опорами, обшивкою тунелів, інструментами для швидкого відновлення мостів та залізничної інфраструктури.

"Ми щиро вдячні всім, хто допомагає Україні. Цього разу допомога надійшла від британської залізничної компанії Network Rail Infrastructure Limited за сприяння Міністерства транспорту Великої Британії", — йдеться в повідомленні.

Українські залізничники пройшли навчальний тренінг з роботи із системою Acrow 700XS Rail Bridge у січні.

Загалом Укрзалізниця отримає від британських колег допомоги на майже 10 млн фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український залізничний перевізник Укрзалізниця закупить дизельне паливо у компаній Orlen Lietuva (Литва) та Exxonmobil Asia Pacific (Сінгапур). Наприкінці минулого року були укладені контракти на кількамільйонні суми.

Також відомо, що Відтепер у потягах Укрзалізниці буде стабільний інтернет-зв'язок завдяки старлінкам.

Повідомлялося також, що Укрзалізниця презентувала перший український електропотяг ЕПЛ9Т, модернізований на власних потужностях. Він може вмістити близько тисячі пасажирів.

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