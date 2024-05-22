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Укрзализныця повысила цены на постель — как изменилась стоимость комплекта белья в поездах

22 мая 2024 15:14
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Укрзалізниця повысила цены на постель в поездах — что известно
Женщина в поезде. Фото: Укрзализныця
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В компании "Укрзализныця" приняли решение о повышении цен на постельные комплекты в поездах. Эта инициатива была одобрена правлением 20 мая 2024 года и новые тарифы вступили в силу с 22 мая 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Так, белье в плацкартных и купейных вагонах теперь будет стоить 80 грн (вместо 50 грн), в вагонах СВ — 120 грн (вместо 60 грн). В УЗ добавили, что цены были проиндексированы впервые за 5 лет.

"Перед изменением стоимости услуги Укрзализныця завершила замену постельного белья в поездах. Также до конца июня этого года будет завершена замена матрасов и подушек на всех рейсах дальнего сообщения", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что, несмотря на продолжение полномасштабной агрессии России, Укрзализныця удерживает на довоенном уровне стоимость социально важных внутренних железнодорожных пассажирских перевозок, а регулярные эвакуационные и медицинские рейсы осуществляет бесплатно.

Что еще стоит знать

Напомним, Укрзализныця запускает обновленный сайт для покупки билетов на поезд. Пассажиры смогут узнавать время и маршруты, а также использовать другие функции обновленного сервиса.

Мы также писали, что Укрзализныця запустит дополнительный поезд по маршруту Киев — Сумы. Он будет курсировать всего одну неделю — с 18 по 26 мая.

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