Укрзалізниця підвищила ціни на постіль у потягах — що відомо

Жінка у потязі. Фото: Укрзалізниця

У компанії "Укрзалізниця" ухвалили рішення про підвищення цін на постільні комплекти у потягах. Ця ініціатива була схвалена правлінням 20 травня 2024 року, і нові тарифи вступили в силу з 22 травня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба компанії.

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Так, білизна у плацкартних та купейних вагонах відтепер коштуватиме 80 грн (замість 50 грн), у вагонах СВ — 120 грн (замість 60 грн). В УЗ додали, що ціни були проіндексовані вперше за 5 років.

"Перед зміною вартості послуги Укрзалізниця завершила заміну постільної білизни у поїздах. Також до кінця червня цього року буде завершено заміну матраців та подушок на всіх рейсах далекого сполучення", — йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що попри продовження повномасштабної агресії Росії, Укрзалізниця утримує на довоєнному рівні вартість соціально важливих внутрішніх залізничних пасажирських перевезень, а регулярні евакуаційні та медичні рейси здійснює безкоштовно.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Укрзалізниця запускає оновлений сайт для купівлі квитків на потяг. Пасажири зможуть дізнаватися час та маршрути, а також користуватися іншими функціями оновленого сервісу.

Ми також писали, що Укрзалізниця запустить додатковий поїзд за маршрутом Київ — Суми. Він курсуватиме всього один тиждень — з 18 по 26 травня.