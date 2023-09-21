Укрзализныця проведет тендер стоимостью около 2 млрд гривен: на что пойдут средства

Проводник на вокзале возле поезда. Фото: nikvesti.com

Глава правления Укрзализныци Евгений Лященко рассказал, что компания собирается провести еще один тендер. Так, по его словам, грядущие изменения обойдутся почти в 2 млрд гривен.

Об этом Евгений Лященко сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

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В ближайшее время Укрзализныця планирует провести тендер на закупку 44 вагонов на сумму 1,9 миллиарда гривен. Эти вагоны ожидают получить в 2024-2025 годах, также в компании надеются, что на конкурс отзовется Крюковский вагоностроительный завод.

"Для нас очень важно понимать позицию государства в этом вопросе, поскольку со стороны пассажиров запрос на улучшение сервиса в вагонах огромен. Все новые вагоны, в том числе вагоны после капитально-восстановительных ремонтов, воспринимаются очень положительно", — пояснил Лященко.

Он отметил, что все закупленные вагоны после тендера будут усовершенствованы соответствующим оборудованием, в частности, купе и туалеты будут адаптированы для лиц с инвалидностью.

Глава УЗ добавил, что в следующем году Укрзализныця планирует провести еще один тендер на 100 вагонов, на который может быть выделено около 5 миллиардов гривен.

Напомним, что Укрзализныця хочет запустить беспроводной доступ в сеть Интернет (WiFi) в поездах Интерсити. Организации это обойдется в 79 миллионов гривен.

Также мы сообщали, что национальный железнодорожный перевозчик "Укрзализныця" запускает новую программу медицинского обслуживания "Больничная касса". В ее рамках будут возмещены все финансовые расходы железнодорожников на лечение.