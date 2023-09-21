Укрзалізниця проведе тендер вартістю близько 2 млрд гривень: на що підуть кошти

Провідник на вокзалі біля потяга. Фото: nikvesti.com

Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко розповів, що компанія збирається провести ще один тендер. Так, за його словами, майбутні зміни обійдуться в майже 2 млрд гривень.

Про це Євген Лященко повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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Що планує закупити Укрзалізниця

Зазначається, що найближчим часом Укрзалізниця планує провести тендер на закупівлю 44 вагонів на суму 1,9 мільярда гривень. Ці вагони очікують отримати у 2024-2025 роках, також в компанії сподіваються, що на конкурс відгукнеться Крюківський вагонобудівний завод.

"Для нас дуже важливо розуміти позицію держави в цьому питанні, оскільки з боку пасажирів запит на поліпшення сервісу у вагонах величезний. Усі нові вагони, зокрема й вагони після капітально-відновлювальних ремонтів, сприймаються дуже позитивно", — пояснив Лященко.

Він зазначив, що всі закуплені вагони після тендеру будуть удосконалені відповідним обладнання, зокрема, купе та туалети будуть адаптовані для осіб з інвалідністю.

Очільник УЗ додав, що наступного року Укрзалізниця планує провести ще один тендер на 100 вагонів, на який може бути виділено близько 5 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що Укрзалізниця хоче запустити бездротовий доступ до мережі Інтернет (WiFi) у поїздах Інтерсіті. Організації це коштуватиме 79 мільйонів гривень.

Також ми повідомляли, що національний залізничний перевізник "Укрзалізниця" запускає нову програму медичного обслуговування "Лікарняна каса". У її рамках будуть покриті всі фінансові витрати залізничників на лікування.