Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Укрзалізниця проведе тендер вартістю близько 2 млрд гривень: на що підуть кошти arrow

Укрзалізниця проведе тендер вартістю близько 2 млрд гривень: на що підуть кошти

21 вересня 2023 04:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Укрзалізниця проведе тендер вартістю близько 2 млрд гривень: на що підуть кошти
Провідник на вокзалі біля потяга. Фото: nikvesti.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко розповів, що компанія збирається провести ще один тендер. Так, за його словами, майбутні зміни обійдуться в майже 2 млрд гривень.

Про це Євген Лященко повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Читайте також:

Що планує закупити Укрзалізниця

Зазначається, що найближчим часом Укрзалізниця планує провести тендер на закупівлю 44 вагонів на суму 1,9 мільярда гривень. Ці вагони очікують отримати у 2024-2025 роках, також в компанії сподіваються, що на конкурс відгукнеться Крюківський вагонобудівний завод.

"Для нас дуже важливо розуміти позицію держави в цьому питанні, оскільки з боку пасажирів запит на поліпшення сервісу у вагонах величезний. Усі нові вагони, зокрема й вагони після капітально-відновлювальних ремонтів, сприймаються дуже позитивно", — пояснив Лященко.

Він зазначив, що всі закуплені вагони після тендеру будуть удосконалені відповідним обладнання, зокрема, купе та туалети будуть адаптовані для осіб з інвалідністю.

Очільник УЗ додав, що наступного року Укрзалізниця планує провести ще один тендер на 100 вагонів, на який може бути виділено близько 5 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що Укрзалізниця хоче запустити бездротовий доступ до мережі Інтернет (WiFi) у поїздах Інтерсіті. Організації це коштуватиме 79 мільйонів гривень. 

Також ми повідомляли, що національний залізничний перевізник "Укрзалізниця" запускає нову програму медичного обслуговування "Лікарняна каса". У її рамках будуть покриті всі фінансові витрати залізничників на лікування.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз