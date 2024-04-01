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Укрзалізниця в марте установила рекорд грузовых перевозок

1 апреля 2024 16:21
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Ирина Шпак
редактор
Укрзалізниця обновила рекорд грузовых перевозок в марте
Проверка поезда. Фото: Укрзалізниця
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Ирина Шпак
редактор

Укрзалізниця в марте 2024 года перевезла рекордные за время полномасштабной войны 16 млн. тонн грузов. Компания наращивает грузоперевозки третий месяц подряд.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.

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В сообщении говорится, что в марте УЗ перевезено грузов на 31% больше, чем в марте 2023 года, и на 10% больше рекордного февраля 2024 года.

"Сейчас треть всех железнодорожных грузов переваливается именно через припортовые станции, что обеспечивает более 60% загрузки морских портов. В основном это грузы, следующие на экспорт, в том числе украинское зерно", — отметил председатель правления АО "Укрзалізниця" Евгений Лященко.

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Источник: Укрзалізниця

Так, в марте через припортовые станции было перевезено 5,3 млн. тонн грузов (2,7 млн. тонн зерновых), через западные пограничные переходы — 3,4 млн. тонн (484 тыс. тонн зерновых).

"На экспорт в прошлом месяце по железной дороге было перевезено 8 млн тонн грузов, из них 3,2 млн тонн — зерновые грузы. Всего на экспорт перевезено 51% от всех грузов. Он увеличился к марту 2023 года на 53,7%, а к рекордному прошлому года на 4,7%", — сообщает пресс-служба УЗ

Во внутреннем сообщении в марте было перевезено 7 млн тонн, что на 11% больше марта 2023 года. Импортные перевозки выросли на 65% к марту 2023 г. и составили 808 300 тонн.

Что еще нужно знать

Напомним, с конца марта заработал новый международный рейс между Прагой и Чопом. Этот рейс соединит столицу Чехии, словацкий Кошице и Чоп.

Мы также писали, что порты Большой Одессы продолжают обеспечивать экспорт украинской продукции. По состоянию на сегодня, 1 апреля, в акватории Черного моря находятся суда, ожидающие очереди загрузки.

Укрзализныця
зерно
экономика
экспорт
железная дорога
поезд

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