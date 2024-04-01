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Укрзалізниця у березні встановила рекорд вантажних перевезень

1 квітня 2024 16:21
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Ірина Шпак
редактор
Укрзалізниця оновила рекорд вантажних перевезень у березні
Перевірка потягу. Фото: Укрзалізниця
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Укрзалізниця у березні 2024 року перевезла рекордні за час повномасштабної війни 16 млн тонн вантажів. Компанія нарощує вантажоперевезення третій місяць поспіль.

Про це повідомляє пресслужба Укралізниці.

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У повідомленні сказано, що у березні УЗ перевезено вантажів на 31% більше, ніж у березні 2023 року, та на 10% більше рекордного лютого 2024 року.

"Наразі третина від усіх залізничних вантажів перевалюється саме через припортові станції, що забезпечує понад 60% завантаження морських портів. В основному це вантажі, які прямують на експорт, зокрема українське зерно", — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

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Джерело: Укрзалізниця

Так, у березні через припортові станції було перевезено 5,3 млн тонн вантажів (2,7 млн тонн зернових), через західні прикордонні переходи — 3,4 млн тонн (484 тис. тонн зернових). 

"На експорт минулого місяця залізницею було перевезено 8 млн тонн вантажів, з них 3,2 млн тонн — зернові вантажі. Загалом на експорт перевезено 51% від усіх вантажів. Він збільшився до березня 2023 року на 53,7%, а до рекордного минулого року на 4,7%", — повідомляє пресслужба УЗ

У внутрішньому сполученні у березні було перевезено 7 млн тонн, що на 11% більше березня 2023 року. Імпортні перевезення зросли на 65% до березня 2023 року та становили 808 300 тонн.

Що ще треба знати

Нагадаємо, з кінця березня запрацював новий міжнародний рейс між Прагою та Чопом. Цей рейс з'єднає столицю Чехії, словацький Кошице та український Чоп.

Ми також писали, що порти Великої Одеси продовжують забезпечувати експорт української продукції. Станом на сьогодні, 1 квітня, в акваторії Чорного моря перебувають суда, які очікують черги на завантаження.

Укрзалізниця
зерно
економіка
експорт
залізниця
потяг

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