Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Укрзализныця вышла на польский рынок: чем будут заниматься украинцы arrow

Укрзализныця вышла на польский рынок: чем будут заниматься украинцы

13 июля 2023 14:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Укрзализныця вышла на польский рынок: чем будут заниматься украинцы
Вагон Укрзализныци. Фото: USM
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Укрзализныця зарегистрировала своего железнодорожного оператора в Польше. Компания будет действовать как на Украине, так и на территории европейских стран.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Читайте также:

Украинский железнодорожный оператор в Европе

Укрзализныця зарегистрировала в Европе своего железнодорожного оператора.

Этот оператор получил название Ukrainian Railways Cargo Poland.

Зарегистрированная компания будет осуществлять перевозку как по Украине, так и по странам Евросоюза.

"Создание европейского оператора позволит значительно улучшить управление грузоперевозками на европейском направлении. Параллельно модернизируем пограничную инфраструктуру, увеличивая ее пропускную способность", — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Чем будет заниматься Cargo Poland

На первом этапе своего функционирования новый европейский оператор Укрзализныци будет осуществлять несколько важных функций.

Речь идет, в частности, о:

  • предоставлении комплексной услуги грузоперевозок;
  • координации работы с европейскими операторами, грузовладельцами, пограничными переходами;
  • контроле над подвижным составом компании за границей.
Минреинтеграции о новом операторе Укрзализныци
Минреинтеграции о новом операторе Укрзализныци

Напомним, что в июле в Укрзализныце обновили систему покупки онлайн-билетов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз