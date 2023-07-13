Укрзализныця вышла на польский рынок: чем будут заниматься украинцы
Укрзализныця зарегистрировала своего железнодорожного оператора в Польше. Компания будет действовать как на Украине, так и на территории европейских стран.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
Украинский железнодорожный оператор в Европе
Укрзализныця зарегистрировала в Европе своего железнодорожного оператора.
Этот оператор получил название Ukrainian Railways Cargo Poland.
Зарегистрированная компания будет осуществлять перевозку как по Украине, так и по странам Евросоюза.
"Создание европейского оператора позволит значительно улучшить управление грузоперевозками на европейском направлении. Параллельно модернизируем пограничную инфраструктуру, увеличивая ее пропускную способность", — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.
Чем будет заниматься Cargo Poland
На первом этапе своего функционирования новый европейский оператор Укрзализныци будет осуществлять несколько важных функций.
Речь идет, в частности, о:
- предоставлении комплексной услуги грузоперевозок;
- координации работы с европейскими операторами, грузовладельцами, пограничными переходами;
- контроле над подвижным составом компании за границей.
Напомним, что в июле в Укрзализныце обновили систему покупки онлайн-билетов.