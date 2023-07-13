Укрзализныця вышла на польский рынок: чем будут заниматься украинцы

Вагон Укрзализныци. Фото: USM

Укрзализныця зарегистрировала своего железнодорожного оператора в Польше. Компания будет действовать как на Украине, так и на территории европейских стран.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Читайте также:

Украинский железнодорожный оператор в Европе

Укрзализныця зарегистрировала в Европе своего железнодорожного оператора.

Этот оператор получил название Ukrainian Railways Cargo Poland.

Зарегистрированная компания будет осуществлять перевозку как по Украине, так и по странам Евросоюза.

"Создание европейского оператора позволит значительно улучшить управление грузоперевозками на европейском направлении. Параллельно модернизируем пограничную инфраструктуру, увеличивая ее пропускную способность", — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Чем будет заниматься Cargo Poland

На первом этапе своего функционирования новый европейский оператор Укрзализныци будет осуществлять несколько важных функций.

Речь идет, в частности, о:

предоставлении комплексной услуги грузоперевозок;

координации работы с европейскими операторами, грузовладельцами, пограничными переходами;

контроле над подвижным составом компании за границей.

Минреинтеграции о новом операторе Укрзализныци

Напомним, что в июле в Укрзализныце обновили систему покупки онлайн-билетов.