Укрзалізниця вийшла на польський ринок: чим займатимуться українці

Вагон Укрзалізниці. Фото: USM

Укрзалізниця зареєструвала свого залізничного оператора у Польщі. Компанія діятиме як в Україні, так і на території європейських країн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Укрзалізниця зареєструвала у Європі свого залізничного оператора.

Цей оператор отримав назву Ukrainian Railways Cargo Poland.

Зареєстрована компанія здійснюватиме перевезення як Україною, так і країнами Євросоюзу.

"Створення європейського оператора дозволить значно покращити управління вантажоперевезеннями на європейському напрямку. Паралельно модернізуємо прикордонну інфраструктуру, збільшуючи її пропускну здатність", — підкреслив віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

Чим займатиметься Cargo Poland

На першому етапі свого функціонування новий, європейський оператор Укрзалізниці здійснюватиме кілька важливих функцій.

Йдеться, зокрема, про:

надання комплексної послуги вантажоперевезень;

координації роботи з європейськими операторами, вантажовласниками, прикордонними переходами;

контроль над рухомим складом компанії за кордоном.

Мінреінтеграції про нового оператора Укрзалізниці

Нагадаємо, що у липні в Укрзалізниці оновили систему купівлі онлайн-квитків.