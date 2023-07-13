Укрзалізниця вийшла на польський ринок: чим займатимуться українці
Укрзалізниця зареєструвала свого залізничного оператора у Польщі. Компанія діятиме як в Україні, так і на території європейських країн.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Український залізничний оператор у Європі
Укрзалізниця зареєструвала у Європі свого залізничного оператора.
Цей оператор отримав назву Ukrainian Railways Cargo Poland.
Зареєстрована компанія здійснюватиме перевезення як Україною, так і країнами Євросоюзу.
"Створення європейського оператора дозволить значно покращити управління вантажоперевезеннями на європейському напрямку. Паралельно модернізуємо прикордонну інфраструктуру, збільшуючи її пропускну здатність", — підкреслив віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.
Чим займатиметься Cargo Poland
На першому етапі свого функціонування новий, європейський оператор Укрзалізниці здійснюватиме кілька важливих функцій.
Йдеться, зокрема, про:
- надання комплексної послуги вантажоперевезень;
- координації роботи з європейськими операторами, вантажовласниками, прикордонними переходами;
- контроль над рухомим складом компанії за кордоном.
Нагадаємо, що у липні в Укрзалізниці оновили систему купівлі онлайн-квитків.