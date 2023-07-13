Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Укрзалізниця вийшла на польський ринок: чим займатимуться українці arrow

Укрзалізниця вийшла на польський ринок: чим займатимуться українці

13 липня 2023 14:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Укрзалізниця вийшла на польський ринок: чим займатимуться українці
Вагон Укрзалізниці. Фото: USM
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Укрзалізниця зареєструвала свого залізничного оператора у Польщі. Компанія діятиме як в Україні, так і на території європейських країн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Читайте також:

Український залізничний оператор у Європі

Укрзалізниця зареєструвала у Європі свого залізничного оператора. 

Цей оператор отримав назву Ukrainian Railways Cargo Poland.

Зареєстрована компанія здійснюватиме перевезення як Україною, так і країнами Євросоюзу.

"Створення європейського оператора дозволить значно покращити управління вантажоперевезеннями на європейському напрямку. Паралельно модернізуємо прикордонну інфраструктуру, збільшуючи її пропускну здатність", — підкреслив віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

Чим займатиметься Cargo Poland

На першому етапі свого функціонування новий, європейський оператор Укрзалізниці здійснюватиме кілька важливих функцій.

Йдеться, зокрема, про:

  • надання комплексної послуги вантажоперевезень;
  • координації роботи з європейськими операторами, вантажовласниками, прикордонними переходами;
  • контроль над рухомим складом компанії за кордоном.
Мінреінтеграції про нового оператора Укрзалізниці
Мінреінтеграції про нового оператора Укрзалізниці

Нагадаємо, що у липні в Укрзалізниці оновили систему купівлі онлайн-квитків.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз