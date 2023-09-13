Правительство Болгарии изменило позицию по импорту агропродукции из Украины

Работники убирают зерно. Фото: Бизнес Цензор

В Болгарии Комитет по экономической политике и инновациям утвердил проект решения о том, что страна не поддерживает продление запрета на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины после 15 сентября 2023 года. Окончательное решение остается за парламентом страны.

Об этом сообщает Forbes Bulgaria.

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Десять членов комитета проголосовали "за" проект решения, четверо были "против", двое воздержались. Окончательное решение парламент должен принять на пленарном заседании.

В проекте позиции Болгарии по агроимпорту из Украины говорится, что страна не поддерживает продолжение после 15 сентября чрезвычайного мероприятия по запрету импорта в Болгарию, Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию семян пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины.

Документ дает поручение Совету министров принять необходимые меры для выражения этой позиции.

Проект подали депутаты Кирилл Петков, Делян Пеевский, Атанас Атанасов, Хамид Хамид, Румен Христов и Александр Иванов.

Фермеры не поддержали

Болгарские фермеры не поддержали это решение, заявив, что были в шоке.

Глава Национальной ассоциации производителей зерна Илия Проданов заявил, что решение не содержит анализа последствий, возникающих после его одобрения, а текст "ставит под угрозу болгарских производителей".

Проданов подчеркнул, что нынешнее напряжение в секторе "когда-то выплеснется чрезвычайно масштабно", и заявил, что ассоциация будет защищать интересы производителей "всеми возможными способами".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна окончательно решила не открывать границы для импорта украинской агропродукции. Он подчеркнул, что никакое решение, принятое в Брюсселе, не изменит ситуацию.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что страна обратится в арбитраж Всемирной торговой организации, если Польша заблокирует экспорт украинского зерна.