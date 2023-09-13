Правительство Болгарии изменило позицию по импорту агропродукции из Украины
В Болгарии Комитет по экономической политике и инновациям утвердил проект решения о том, что страна не поддерживает продление запрета на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины после 15 сентября 2023 года. Окончательное решение остается за парламентом страны.
Об этом сообщает Forbes Bulgaria.
Болгария изменила мнение
Десять членов комитета проголосовали "за" проект решения, четверо были "против", двое воздержались. Окончательное решение парламент должен принять на пленарном заседании.
В проекте позиции Болгарии по агроимпорту из Украины говорится, что страна не поддерживает продолжение после 15 сентября чрезвычайного мероприятия по запрету импорта в Болгарию, Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию семян пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины.
Документ дает поручение Совету министров принять необходимые меры для выражения этой позиции.
Проект подали депутаты Кирилл Петков, Делян Пеевский, Атанас Атанасов, Хамид Хамид, Румен Христов и Александр Иванов.
Фермеры не поддержали
Болгарские фермеры не поддержали это решение, заявив, что были в шоке.
Глава Национальной ассоциации производителей зерна Илия Проданов заявил, что решение не содержит анализа последствий, возникающих после его одобрения, а текст "ставит под угрозу болгарских производителей".
Проданов подчеркнул, что нынешнее напряжение в секторе "когда-то выплеснется чрезвычайно масштабно", и заявил, что ассоциация будет защищать интересы производителей "всеми возможными способами".
Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна окончательно решила не открывать границы для импорта украинской агропродукции. Он подчеркнул, что никакое решение, принятое в Брюсселе, не изменит ситуацию.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что страна обратится в арбитраж Всемирной торговой организации, если Польша заблокирует экспорт украинского зерна.