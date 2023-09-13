Уряд Болгарії змінив позицію щодо імпорту агропродукції з України

Працівники збирають зерно. Фото: Бізнес Цензор

У Болгарії Комітет з питань економічної політики та інновацій затвердив проєкт рішення про те, що країна не підтримує продовження заборони на імпорт деяких сільгосптоварів з України після 15 вересня 2023 року. Остаточне рішення лишається за парламентом країни.

Про це повідомляє Forbes Bulgaria.

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Десять членів комітету проголосували "за" проєкт рішення, четверо були "проти", двоє утрималися. Остаточне рішення парламент має ухвалити на пленарному засіданні.

У проєкті позиції Болгарії щодо агроімпорту з України йдеться, що країна не підтримує продовження після 15 вересня надзвичайного заходу щодо заборони імпорту до Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини насіння пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України.

Документ дає доручення Раді міністрів вжити необхідних заходів для висловлення цієї позиції.

Проєкт подали депутати Кирил Петков, Делян Пєєвський, Атанас Атанасов, Хамід Хамід, Румен Христов та Олександр Іванов.

Фермери не підтримали

Болгарські фермери не підтримали цього рішення, заявивши, що були шоковані.

Голова Національної асоціації виробників зерна Ілія Проданов заявив, що рішення не містить аналізу наслідків, які виникнуть після його схвалення, а текст "ставить під загрозу болгарських виробників".

Проданов підкреслив, що нинішня напруга в секторі "колись вихлюпнеться надзвичайно масштабно", і заявив, що асоціація захищатиме інтереси виробників "усіма можливими способами".

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна остаточно вирішила не відкривати кордони для імпорту української агропродукції. Він наголосив, що ніяке рішення, ухвалене в Брюселі, не змінить ситуації.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі, якщо Польща заблокує експорт українського зерна.