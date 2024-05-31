Новый тариф на свет — как вырастут цены с 1 июня

Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня
Кабинет Министров Украины поднял тариф на электроэнергию для населения. Это решение было принято на заседании 31 мая.
Об этом сообщает "Економічна правда" со ссылкой на источники.
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Новый тариф будет действовать с 1 июня 2024 года до конца апреля 2025 года и составит 4,32 грн/кВт, независимо от уровня потребления.
Также произошли изменения и для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей, проживающих в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах), оборудованных электроотопительными установками:
- до 2 000 потребленных кВт в месяц — 2,64 грн/кВт;
- свыше 2 000 кВт в месяц — 4,32 грн/кВт.
Что еще стоит знать
Напомним, в Национальной комиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявили о планах пересмотреть в сторону повышения тарифы для НЭК "Укренерго" на передачу и диспетчеризацию электрической энергии, а также цены для операторов систем распределения электричества. Стоимость может увеличиться с 1 июля 2024 года.
Мы также писали, что на Украине газопоставщики обнародовали тарифы на голубое топливо для населения с 1 июня 2024 года. Речь идет о 12 компаниях, которым принадлежит около 2% рынка.
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