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Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

31 мая 2024 16:31
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Новый тариф на свет — как вырастут цены с 1 июня
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Кабинет Министров Украины поднял тариф на электроэнергию для населения. Это решение было принято на заседании 31 мая.

Об этом сообщает "Економічна правда" со ссылкой на источники.

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Новый тариф будет действовать с 1 июня 2024 года до конца апреля 2025 года и составит 4,32 грн/кВт, независимо от уровня потребления.

Также произошли изменения и для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей, проживающих в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах), оборудованных электроотопительными установками:

  • до 2 000 потребленных кВт в месяц — 2,64 грн/кВт;
  • свыше 2 000 кВт в месяц — 4,32 грн/кВт.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальной комиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявили о планах пересмотреть в сторону повышения тарифы для НЭК "Укренерго" на передачу и диспетчеризацию электрической энергии, а также цены для операторов систем распределения электричества. Стоимость может увеличиться с 1 июля 2024 года.

Мы также писали, что на Украине газопоставщики обнародовали тарифы на голубое топливо для населения с 1 июня 2024 года. Речь идет о 12 компаниях, которым принадлежит около 2% рынка.

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