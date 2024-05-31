Новий тариф на світло — як зростуть ціни з 1 червня

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Кабінет міністрів України підняв тариф на електроенергію для населення. Це рішення було ухвалено на засіданні 31 травня.

Про це повідомляє "Економічна правда" із посиланням на джерела.

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Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року та буде становити 4,32 грн/кВт, незалежно від рівня споживання.

Також відбулися зміни і для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками:

до 2000 спожитих кВт на місяць — 2,64 грн/кВт;

понад 2000 кВт на місяць — 4,32 грн/кВт.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національній комісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявили про плани переглянути у бік підвищення тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію електричної енергії, а також ціни для операторів систем розподілу електрики. Вартість може зрости з 1 липня 2024 року.

Ми також писали, що в Україні газопостачальники оприлюднили тарифи на блакитне паливо для населення з 1 червня 2024 року. Йдеться про 12 компаній, яким належить близько 2% ринку.