Новий тариф на світло — як зростуть ціни з 1 червня

Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня
Кабінет міністрів України підняв тариф на електроенергію для населення. Це рішення було ухвалено на засіданні 31 травня.
Про це повідомляє "Економічна правда" із посиланням на джерела.
Скільки треба буде платити за світло з 1 червня
Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року та буде становити 4,32 грн/кВт, незалежно від рівня споживання.
Також відбулися зміни і для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками:
- до 2000 спожитих кВт на місяць — 2,64 грн/кВт;
- понад 2000 кВт на місяць — 4,32 грн/кВт.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Національній комісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявили про плани переглянути у бік підвищення тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію електричної енергії, а також ціни для операторів систем розподілу електрики. Вартість може зрости з 1 липня 2024 року.
Ми також писали, що в Україні газопостачальники оприлюднили тарифи на блакитне паливо для населення з 1 червня 2024 року. Йдеться про 12 компаній, яким належить близько 2% ринку.
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