Работа врачом за границей — украинцы смогут трудоустроиться в медучреждениях

Утвердили механизм подтверждения профессиональной квалификации

Украинские медики, вынужденные из-за войны находится за границей, смогут подтвердить свой профессиональный статус. Правительство утвердило механизм подтверждения их квалификации.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины (КМУ).

Облегчение трудоустройства за границей

Как пояснили в Кабмине, данное решение призвано решить два актуальных вопроса. В частности, украинские врачи смогут зарабатывать в стране, где получили убежище, работая по специальности.

Также это облегчит доступ к медицинскому обслуживанию другим украинцам, выехавшим за границу. Они смогут обратиться к своим соотечественникам.

Вопрос трудоустройства врачей за границей неоднократно поднимала на совещаниях вице-премьер Ирина Верещук. Она заявляла, что украинцы, оказавшиеся в странах Европы в связи с российской агрессией, ограничены в возможности получения своевременной медицинской помощи. Трудоустройство украинских специалистов в медучреждениях стало бы оптимальным выходом из ситуации, отмечала она.

Как подтвердить профессиональный статус

Теперь украинские медицинские работники могут обратиться с заявлением о верификации в соответствующие органы управления украинских медучреждений. После успешной верификации им выдадут справку об образовании, квалификации и профессиональном опыте на украинском и английском языках.

По данным правительства уже несколько стран-партнеров выразили готовность ввести упрощенную процедуру трудоустройства для украинских медработников.

Напомним, из-за полномасштабной войны россии против Украины за границей оставались 7,6 млн украинских граждан . Из них около 3 млн человек находились в России и Беларуси, в том числе из-за принудительного вывоза в Россию. Поэтому в странах Европы находится около 4,5 млн украинцев.