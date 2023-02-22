Работа врачом за границей — украинцы смогут трудоустроиться в медучреждениях

Правительство облегчило трудоустройство украинским медикам за границей
Украинские медики, вынужденные из-за войны находится за границей, смогут подтвердить свой профессиональный статус. Правительство утвердило механизм подтверждения их квалификации.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины (КМУ).
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Облегчение трудоустройства за границей
Как пояснили в Кабмине, данное решение призвано решить два актуальных вопроса. В частности, украинские врачи смогут зарабатывать в стране, где получили убежище, работая по специальности.
Также это облегчит доступ к медицинскому обслуживанию другим украинцам, выехавшим за границу. Они смогут обратиться к своим соотечественникам.
Вопрос трудоустройства врачей за границей неоднократно поднимала на совещаниях вице-премьер Ирина Верещук. Она заявляла, что украинцы, оказавшиеся в странах Европы в связи с российской агрессией, ограничены в возможности получения своевременной медицинской помощи. Трудоустройство украинских специалистов в медучреждениях стало бы оптимальным выходом из ситуации, отмечала она.
Как подтвердить профессиональный статус
Теперь украинские медицинские работники могут обратиться с заявлением о верификации в соответствующие органы управления украинских медучреждений. После успешной верификации им выдадут справку об образовании, квалификации и профессиональном опыте на украинском и английском языках.
По данным правительства уже несколько стран-партнеров выразили готовность ввести упрощенную процедуру трудоустройства для украинских медработников.
Напомним, из-за полномасштабной войны россии против Украины за границей оставались 7,6 млн украинских граждан . Из них около 3 млн человек находились в России и Беларуси, в том числе из-за принудительного вывоза в Россию. Поэтому в странах Европы находится около 4,5 млн украинцев.