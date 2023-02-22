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Уряд полегшив працевлаштування українським медикам за кордоном

22 лютого 2023 13:58
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Робота лікарем за кордоном — українці зможуть працевлаштуватися у медзаклади
Затвердили механізм підтвердження професійної кваліфікації
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Українські медики, які вимушено через війну перебувають за кордоном, зможуть підтвердити свій професійний статус. Уряд затвердив механізм підтвердження їхньої кваліфікації.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України (КМУ).

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Полегшення працевлаштування за кордоном

Як пояснили в Кабміні, дане рішення покликане вирішити два актуальні питання. Зокрема, українські лікарі зможуть заробляти в країні, де отримали прихисток, працюючи за фахом.

Також це полегшить доступ до медичного обслуговування іншим українцям, які виїхали за кордон. Вони зможуть звернутися до своїх співвітчизників.

Питання працевлаштування лікарів за кордоном неодноразово підіймала на нарадах віцепрем’єрка Ірина Верещук. Вона заявляла, що українці, які опинились у країнах Європи у зв’язку з російською агресією, обмежені у можливостях одержання вчасної медичної допомоги. Працевлаштування українських фахівців у медзаклади стало б оптимальним виходом із ситуації, наголошувала вона.

Як підтвердити професійний статус

Відтепер українські медичні працівники можуть звернутися із заявою про верифікацію до відповідних органів управління українських медзакладів. Після успішної верифікації їм видадуть довідку про освіту, кваліфікацію і професійний досвід українською та англійською мовами.

За даними уряду, вже кілька країн-партнерів висловили готовність ввести спрощену процедуру працевлаштування для українських медпрацівників.

Нагадаємо, через повномасштабну війну росії проти України за кордоном залишалися 7,6 млн українських громадян. З них близько 3 млн осіб перебували в росії та білорусі, у тому числі через примусове вивезення до рф. Тож наразі в країнах Європи перебуває близько 4,5 млн українців.

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