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Кабмин продолжил прием заявлений на выплаты для людей из областей, пострадавших от подтопления

8 августа 2023 16:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кабмин продолжил прием заявлений на выплаты для людей из областей, пострадавших от подтопления
Затопление в Херсоне после взрыва Каховской ГЭС. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 8 августа, правительство Украины продлило срок приема заявлений на выплаты пострадавшим в результате подтопления людям. Речь идет о Херсонской и Николаевской областях.

Об этом сообщает МинРеинтеграции.

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Пострадавшие жители Херсонской и Николаевской областей могут подать заявления на выплаты до 31 октября 2023 включительно. Люди получат 5 тысяч гривен.

"По состоянию на 7 августа такую финансовую поддержку уже получили пострадавшие жители Херсонской и Николаевской областей на общую сумму почти 52 млн гривен. В частности, денежная помощь выплачена 9427 жителям Херсонской области и 944 — Николаевской области", — говорится в сообщении.

В МинРеинтеграции добавили, что согласно заявлениям пострадавших, выплаты производятся на их банковские счета или наличными через Укрпочту.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что владельцы огородов могут получить по 3300 гривен за каждую сотку земельного участка. Помощь предусмотрена для тех граждан Украины, кто потерял урожай овощей из-за подрыва Каховской ГЭС.

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