Уряд продовжив прийом заяв на виплати для людей із областей, які постраждали від підтоплення

Затоплення в Херсоні після підриву Каховської ГЕС. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 8 серпня, уряд України продовжив термін прийому заяв на виплати людям, які постраждали внаслідок підтоплення. Йдеться про Херсонську та Миколаївську області.

Про це повідомляє МінРеінтеграції.

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Грошова допомога

Постраждалі мешканці Херсонської та Миколаївської областей можуть подати заяви на виплати до 31 жовтня 2023 року включно. Люди отримають 5 тисяч гривень.

"Станом на 7 серпня таку фінансову підтримку вже отримали постраждалі жителі Херсонської та Миколаївської областей на загальну суму майже 52 млн гривень. Зокрема, грошову допомогу виплачено 9427 жителям Херсонщини та 944 — Миколаївщини", — йдеться у повідомленні.

У МінРеінтеграції додали, що згідно із заявами постраждалих, виплати здійснюються на їхні банківські рахунки або готівкою через Укрпошту.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Також ми писали, що власники городів можуть отримати по 3300 гривень за кожну сотку земельної ділянки. Допомога передбачена для тих громадян України, хто втратив врожай овочів через підрив Каховської ГЕС.